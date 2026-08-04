A BP, como a Repsol, le sienta bien la guerra: gana más del 200% en el primer semestre

Ni tecnológicas, in inteligencia artificial, ni renovables. Los grandes protagonistas en Bolsa en el plano positivo son las petroleras. Todas publican crecimientos espectaculares en sus beneficios en el primer semestre gracias a la guerra en Irán. Hoy le ha tocado el turno a BP, que incremento su resultado en más de un 200%. La española Repsol batió incluso ese subida del beneficio. Lo hizo en ese semestre en un 265%.

La petrolera BP informó este martes de que su beneficio atribuido se situó en el primer semestre del año en 7.753 millones de dólares (6.745 millones de euros), un alza del 234 % frente al mismo periodo de 2025, por el incremento del precio del crudo.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Valores de Londres, la empresa señaló que su beneficio antes de impuestos alcanzó entre enero y junio en 15.186 millones de dólares, un ascenso del 152 % frente a los mismos seis meses de 2025, mientras que los ingresos se vieron incrementados en un 29 % frente al mismo periodo del año pasado hasta situarse en 123.485 millones de dólares.

BP, no solo gana más del 200%, sino que reduce la deuda un 114% y los gastos de producción en un 42%

La deuda neta llegó al 30 de junio de este año a 22.251 millones de dólares, una caída del 14 % frente al mismo periodo del año pasado, en tanto que los gastos de producción llegaron en el semestre a 17.491 millones de dólares, un descenso del 42 %.

Los gastos de distribución se situaron en 9.236 millones de dólares, un descenso del 6,7 %. BP aumentó su dividendo un 4 %, hasta los 8,66 centavos por acción ordinaria, para el segundo trimestre de 2026.

La consejera delegada de BP, Meg O’Neill, dijo hoy que la mitad del año ha estado marcada por «uno de los periodos de mayor inestabilidad en el mercado energético mundial. Ante esta situación, el equipo de BP ha estado a la altura, trabajando incansablemente para garantizar el suministro de energía a nuestros clientes.»

Agregó que la empresa ha avanzado en el fortalecimiento de su balance y que se han tomado medidas para «simplificar y reforzar la compañía».

«En las últimas semanas, vendimos nuestra refinería de Gelsenkirchen (Alemania), acordamos la venta de nuestro negocio minorista en Austria y anunciamos nuestra intención de vender nuestras operaciones en el sector del Mar del Norte (Reino Unido).»

BP anunció la intención de la compañía de vender Archaea, el negocio de biogás en Estados Unidos

Asimismo, BP anunció la intención de la compañía de vender Archaea, el negocio de biogás en Estados Unidos.

No obstante, la directiva reconoció que hay áreas en las que el desempeño de la compañía no alcanzó los objetivos previstos, ya que algunas refinerías no han funcionado como se esperaba debido a las labores de mantenimiento y el conflicto en Oriente Medio.

La semana pasada, BP informó de que ha iniciado un proceso para comercializar su negocio en el mar del Norte «con vistas a una posible venta», medida que supondrá el final de más de 60 años de producción de petróleo en esa cuenca.

La decisión, según BP, forma parte de la revisión continua de la cartera de la petrolera a fin de crear una empresa más sencilla, sólida y valiosa.