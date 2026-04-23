La facturación trimestral de Renault sube un 7,3% y supera los 12.500 millones de euros

El grupo francés Renault facturó 12.530 millones de euros en el primer trimestre, un 7,3 % más respecto al mismo periodo del pasado año en cifras absolutas y del 8,8 % en términos comparables, y eso pese a los problemas de fabricación en su planta de Marruecos, que redujeron las ventas de la marca Dacia.

Las ventas totales de Renault en el mundo disminuyeron un 3,3 % a 546.183 unidades, por el bajón del 16,3 % de Dacia, que se quedó en 145.333 vehículos, indicó este jueves la empresa, que explicó que las malas condiciones meteorológicas en enero en el estrecho de Gibraltar causaron una pérdida de producción de «varios miles de unidades» en la factoría de Tánger.

Concretamente, los temporales que sacudieron el estrecho de Gibraltar en enero impidieron durante una decena de días la circulación de barcos entre Europa y el puerto de Tánger, y además las instalaciones de Renault allí tuvieron problemas de inundaciones que impidieron la actividad durante días.

Es decir, que a las carencias en el suministro por el cierre del estrecho al tráfico marítimo, se sumó la imposibilidad de fabricar los modelos de Dacia que se ensamblan en esa planta. También se dejaron de fabricar en Tánger piezas para otros vehículos que se ensamblan en la factoría que Renault tiene en Pitesti, en Rumanía.

En cualquier caso, el grupo francés espera recuperar el tiempo perdido con la producción en el segundo trimestre y subrayó que no hay problemas con los pedidos, que representan dos meses de ventas futuras (eran 1,5 meses a finales de diciembre).

Más matriculaciones de vehículos Renault

Frente a esos incidentes que afectaron a la marca de bajo coste del grupo, las matriculaciones de la marca Renault progresaron un 2,2 % hasta 397.602 vehículos, gracias en particular al buen comportamiento de los eléctricos y los híbridos en el mercado europeo.

En Europa, precisamente, las ventas de coches de la marca del rombo se incrementaron un 3,8 % hasta 255.200.

Los eléctricos crecen un 20 %

Las de vehículos eléctricos de todas las marcas del fabricante registraron una subida del 20,9 % y representaron un 17 % del total en el primer trimestre, mientras que las de híbridos supusieron un 35,3 %, 5,1 puntos porcentuales más que entre enero y marzo de 2025.

El director financiero del grupo francés, Duncan Minto, señaló que en este primer trimestre, «pese a un comienzo del año difícil en términos de matriculaciones por elementos no recurrentes para Dacia, nos hemos beneficiado de una fuerte dinámica a través de toas nuestras marcas, tanto en vehículos particulares como en furgonetas».

«Sacamos partido plenamente de nuestra oferta de motorización dual, con los vehículos eléctricos por una parte y los híbridos de otra, con buenos resultados para ambos. Esta dinámica positiva se apoya en un incremento de los pedidos de doble dígito desde comienzos de año», añadió Minto.

En ese contexto, el director financiero confirmó las perspectivas financieras de la empresa para el conjunto del año, en el que la empresa espera un margen operativo en torno al 5,5 %, y que será superior en el segundo semestre respecto al primero.