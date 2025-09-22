Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, sucesora de Teresa Ribera, responsable de la política energética en España.

La falta de potencia eléctrica, otro problema más que agrava la crisis de la vivienda

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) alerta de la falta de potencia eléctrica para atender los nuevos desarrollos futuros en Madrid y señalan que para garantizar el acceso a la vivienda, en la región sería necesario triplicar la potencia eléctrica actual.

En un comunicado, apunta que la potencia actual no cubriría ni un tercio de las necesidades residenciales y que el 82,2 % de los nudos eléctricos existentes ya tienen toda su capacidad comprometida, lo que deja a día de hoy una capacidad disponible de 983.328 KV.

Si la vivienda solo absorbe un 10 % de esta capacidad, apunta Asprima, la cifra real se reduce a 98.328 KV, suficientes apenas para 19.665 viviendas más en Madrid.

La patronal subraya que este análisis no afecta a la ciudad consolidada ni a los proyectos de urbanización ya en marcha, pero sí compromete la viabilidad de futuros desarrollos.

Además, recuerda que solo en el último año (12 meses acumulados a mayo de 2025) se han visado 16.598 nuevas viviendas en Madrid, prácticamente igualando la capacidad eléctrica disponible para todo el futuro desarrollo residencial.

La capacidad firme actual en la Comunidad de Madrid es de 500 MW útiles, mientras la vivienda en desarrollo demanda 1.750 MW

Según el análisis realizado por Asprima, la capacidad firme actual en la Comunidad de Madrid es de 900 MW que, una vez aplicados los factores de corrección técnicos, se reduciría a 500 MW útiles. Frente a esta cifra, el censo de LandCam registra 360.000 viviendas en distintas fases de desarrollo, cuya demanda estimada ascendería a 1.750 MW.

Asimismo, el INE estima que en los próximos 15 años se formarán 575.000 nuevos hogares en la Comunidad de Madrid, mientras que el suelo disponible permitiría construir solo 358.142 viviendas.

«Si no se actúa hoy para corregir este déficit estructural, el problema se agravará, retrasando la puesta en marcha de los nuevos barrios y, con ello, la oferta de vivienda asequible», apuntan desde la patronal madrileña de promotores.