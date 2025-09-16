La firma de moda Bimani ficha a Íñigo Zaldívar como director general

Bimani, firma de moda española, ha incorporado a Íñigo Zaldívar Vericat, con pasado profesional en empresas como Scalpers, AWWG e Inditex, como director general para que lidere el crecimiento orgánico y la expansión de la compañía, según informa en un comunicado la compañía.

Bimani, fundada en el 2016 por Laura Corsini, cuenta con un modelo de negocio completamente propio y una fuerte presencia digital, lo que le ha permitido construir una «comunidad fiel y en constante crecimiento».

Zaldívar tiene una amplia experiencia de 15 años en el sector moda, en empresas muy reconocidas, como en AWWG, Inditex y Scalpers. En Scalpers lideró el área de negocio y operaciones, logrando que la firma multiplicarse por 11 tanto las ventas como el Ebitda para posicionarla como de forma sólida en un mercado altamente competitivo.

Su incorporación, anunaciada ahora, pero efectiva desde el pasado mes de julio, permitirá a Bimani ejecutar con mayor eficiencia su estrategia de crecimiento y consolidación, optimizando el potencial de la marca, de momento, en el mercado nacional, según el comunicado de la firma de moda. El objetivo prioritario de esta nueva etapa se centrará en reforzar la notoriedad, el posicionamiento aspiracional y la presencia al por menor de la firma, bajo un modelo de desarrollo sostenible.

Laura Corsini, fundadora de la marca, continuará como consejera delegada de la firma

Tras este fichaje, Laura Corsini, fundadora de la marca, continuará como consejera delegada de la firma, y centrará ahora centrando su labor en la definición de la visión creativa y la estrategia a largo plazo de la compañía, asegurando su crecimiento sólido y posicionamiento en el mercado.

Bimani ha precisado que esta reorganización responde a la voluntad de profesionalizar aún más la estructura directiva ante los nuevos retos del sector. Con esta incorporación refuerza su compromiso y abre un horizonte de oportunidades que fortalecerán la presencia y el impacto en la industria.

La firma de moda esta formada en la actualidad por una plantilla de más de 90 trabajadores y cuenta con siete puntos de venta propios en España, que están localizados en Madrid Velázquez y Barquillo, Barcelona Rosselló y L’Illa Diagonal, Valencia, Sevilla y Zaragoza, así como siete espacios en El Corte Inglés (Bilbao, Murcia, Madrid Goya, Madrid Pozuelo, Madrid Sanchinarro, Valencia Sorolla y A Coruña), además de contar con su tienda de moda en internet