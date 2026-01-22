La grúa del accidente del tren de Cartagena que deja seis heridos trabajaba para Iberdrola

La grúa que provocó este jueves un accidente de tren en Cartagena (Murcia) y causó heridas leves a seis pasajeros estaba reparando una línea eléctrica para la compañía Iberdrola.

Fuentes del ayuntamiento han informado a EFE de que el incidente no tiene que ver con el alumbrado público municipal ni tampoco el vehículo que la portaba, de la empresa Elecnor.

El segundo teniente de alcalde, Diego Ortega, ha dicho que el vehículo con cesta elevadora estaba trabajando en un cable de suministro eléctrico y el brazo de la grúa ha invadido el espacio de circulación del tren justo cuando éste pasaba en dirección a Cartagena.

Gloria, vecina de Los Partidarios, en la diputación cartagenera de Alumbres, donde ha ocurrido el accidente, ha relatado que ha escuchado un ruido fuerte y aunque en un primer momento no ha salido a mirar, las sirenas de las ambulancias, los bomberos y la Guardia Civil la han alarmado.

“Había gente del tren con heridas sentada en el suelo”, ha indicado quien todavía no se explica cómo ha podido suceder: “No sé cómo han estado para no ver el tren”.

Seis personas de entre 18 y 74 años han resultado heridas este jueves en el accidente de tren en Cartagena

Seis personas de entre 18 y 74 años han resultado heridas este jueves, de carácter leve, al chocar un tren de vía estrecha de la línea Cartagena-Los Nietos contra el brazo de una grúa que efectuaba trabajos en una instalación eléctrica y que había invadido la zona de paso ferroviaria.

En el convoy viajaban 16 personas, seis de las cuales han recibido asistencia sanitaria y trasladadas a los hospitales Santa María del Rosell y Santa Lucía, en Cartagena, por crisis de ansiedad y contusiones.

El choque, que no causó el descarrilamiento ni el vuelco del tren, se produjo entre la diputación cartagenera de Alumbres y La Esperanza, esta última de La Unión.

El accidente quedó notificado a las 12:04 horas al teléfono único de emergencias 112 por el centro de mando de Renfe y ha causado el corte temporal de la línea de tren, restablecida una hora después.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, así como sanitarios y ambulancias de Protección Civil de Cartagena y de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia.

La grúa golpeó al tren de cercanías

Según Renfe, la grúa golpeó al tren de cercanías en la estación Abrevadero de Alumbres (Cartagena) y rompió los cristales de la unidad, lo que ocasionó las heridas leves a algunos viajeros.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha lanzado un mensaje de tranquilidad por el accidente y ha deseado una pronta recuperación a los seis heridos, en la línea de lo efectuado también por el presidente autonómico, Fernando López Miras, en declaraciones a los periodistas en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid.

López Miras, en su cuenta en la red social X, ha dicho que sigue de cerca la evolución del incidente y que se mantiene en comunicación permanente con los servicios de emergencia y sanitarios movilizados en la zona.

El tren había salido a las 11:40 horas de Cartagena y tenía previsto llegar treinta y cinco minutos después a Los Nietos.