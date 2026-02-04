Sánchez cierra filas con su amigo Puente y defiende su gestión de Renfe y Adif, pese a los accidentes de Adamuz y Gelida y el caos diario que vive la red ferroviaria española cuyas vías no aguantan el paso de los trenes a su velocidad homologada.

La incidencia de hoy en Rodalies: sin megafonía ni monitores en las estaciones

Una incidencia técnica ha dejado fuera de servicio la megafonía y los monitores de las estaciones de la red de Rodalies de Cataluña, según ha informado este miércoles la operadora ferroviaria Renfe. Esos problemas no son ajenos al resto de la red de Cercanías española, pero, sin embargo, la atención del ministro Óscar Puente parece exclusivamente centrada en salvar solo a la red catalana, cuyos votos apuntalan a Sánchez en la Moncloa, mientras que el resto de la infraestructura de Adif en todo el territorio nacional sufre los mismos problemas.

Los constantes retrasos o cancelaciones de trenes son el pan de cada día en Renfe y Adif, o accidentes muy graves como el de Amaduz, Córdoba, donde murieron 46 personas, pero, claro, eso es Andalucía, una comunidad que ya no es prioritaria para el PSOE por su pérdida de poder, entre otras cosas, por la corrupción vivida durante sus 30 lagos años de presidencia de la Junta de Andalucía, siendo los casos más llamativos los fraudes del ERE o la estafa en los cursos de formacióm a parados.

Rodalies recomienda a los pasajeros leer los frontales y laterales de los trenes para informarse del servicio

Ante este problema, se está recomendando a los usuarios de Rodalies que consulten los laterales y los frontales de los trenes que pasan por las estaciones para «verificar» su destino y el servicio.

Esta nueva incidencia llega cuando se cumplen quince días del accidente ferroviario de Gelida (Barcelona), en el que murió un maquinista y resultaron heridas una treintena de viajeros, y que desencadenó la peor crisis que ha vivido hasta ahora Rodalies, dificultando al máximo la movilidad de las 400.000 personas que utilizaban este servicio a diario.