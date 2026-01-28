La línea Madrid-Sevilla se restablecerá en diez días tras el accidente de Adamuz

El Gobierno prevé recuperar el servicio de la línea Madrid-Sevilla, interrumpida por el accidente de Adamuz, en unos diez días -en torno al próximo sábado, 7 de febrero-, después de haber recibido ya autorización judicial para reponer la infraestructura en el tramo del siniestro en el que murieron 45 personas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado en X de que este martes se ha recibido la autorización judicial para empezar a reponer la infraestructura dañada en el accidente de Córdoba, en el que murieron 45 personas.

«Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales», añade, es decir, el sábado 7 de febrero, cuando se espera que se pueda retomar el servicio en la totalidad de la línea Madrid-Sevilla.

Los trabajos en la infraestructura se refieren a la reparación de la base de la vía, la reposición del balasto (las piedras que van sobre la base), los nuevos carriles y la catenaria, entre otros, que quedaron dañados por el descarrilamiento del tren de Iryo y el choque con el Alvia.