Instalaciones de Mahle en Montilla del Palancar, en la provincia de Cuenca.

La multinacional alemana Mahle se suma a la ola de ERE en España y despide a 740 trabajadores

Coincidiendo con la visita del canciller alemán, Friedrich Merz, a Pedro Sánchez, el grupo alemán Mahle anunciado la «reestructuración» de su plantilla en España, que afecta a 740 trabajadores de la fábrica de Motilla del Palancar (Cuenca) y del Centro Tecnológico de Valencia, por la situación de la industria del automóvil, marcada por la ralentización del mercado global, las incertidumbres arancelarias y unos volúmenes más bajos de lo esperado en la movilidad eléctrica. Es una multinacional más que anuncia un ERE en España.

En un comunicado remitido este viernes, la multinacional alemana señala como «inevitable» reducir la plantilla en Motilla del Palancar en aproximadamente 550 empleados y en Valencia en unos 190 trabajadores, recorte que se abordará en varias fases a lo largo de los próximos meses y dependiendo de los futuros desarrollos del negocio.

Según la compañía, la decisión responde «a los múltiples vientos en contra a los que hace frente actualmente la industria del automóvil, incluida la ralentización de los mercados globales de la automoción, las incertidumbres arancelarias y unos volúmenes más bajos de lo esperado en la movilidad eléctrica».

Como resultado, las instalaciones de producción de Mahle para productos relacionados con la electrificación están «extremadamente infrautilizadas» en este momento y no se espera que alcancen su plena capacidad en un futuro próximo.

Los centros de producción de Mahle en Motilla del Palancar y Valencia son los más afectados por los despidos

Los centros de las localidades de Motilla del Palancar y Valencia se han visto «especialmente afectados» por estos desarrollos, lo que ha llevado a la reducción de la plantilla.

Según la empresa, ahora se inicia un proceso de consulta con los representantes de los trabajadores.

Mahle opera en España desde la década de los 70, con el establecimiento de la primera planta en la localidad catalana de Montblanc, y emplea a casi 2.500 personas en ocho centros de producción.

El sindicato CCOO ha rechazado la «drástica decisión» de la empresa en sus centros de Cuenca y Valencia.