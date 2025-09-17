La tabaquera Philip Morris cifra en 65.800 millones, el 0,38% del PIB, su contribución a la UE

La multinacional tabaquera Philip Morris International (PMI) ha cifrado en 65.800 millones de euros, un 0,38 % del producto interior bruto (PIB) de la Unión Europea (UE), su contribución a la economía comunitaria en 2023.

La principal tabaquera de propiedad privada del mundo, con sede corporativa en EE.UU., presentó hoy en Bruselas su primer estudio sobre la huella económica en la UE, centrado en el periodo 2019-2023 y elaborado por la consultora EY-Parthenon.

Con este informe, PMI aspira a poner de relieve su «contribución a la competitividad y resiliencia industrial» de Europa, según destaca el documento en el contexto de nuevas medidas contra el tabaco que preparan tanto los Veintisiete como Estados miembros como España.

Entre 2019-2023 la «contribución total» de Philip Morris a la economía europea ascendió a 289.100 millones de euros

En el citado periodo, 2019-2023 la «contribución total» de PMI a la economía europea ascendió a 289.100 millones de euros, repartidos entre sus operaciones de negocio, efecto entre distribuidores y contribuciones fiscales.

En cuanto a impacto laboral, el informe apunta a un millón de puestos de trabajo vinculados a la firma en 2023, lo que se desglosa en 21.500 empleos directos, unos 80.500 indirectos, 30.200 «inducidos» a través del gasto de los trabajadores y 675.000 más en la red de distribución y venta minorista.

Respecto a España, PMI compró entre 2019 y 2023 hoja de tabaco por valor aproximado de 99 millones de euros, del total de 625 millones destinados a adquisiciones de este tipo al sector agrícola europeo.

El informe también destaca las inversiones crecientes de PMI dirigidas a su «transformación hacia productos sin humo» como pilar central de su estrategia. Esto hace alusión a los productos de tabaco calentados, los vapeadores o cigarrillos electrónicos o los productos de nicotina oral.

Inversiones

Las inversiones totales en sus instalaciones de la UE escalaron desde los 3.900 millones de 2019 hasta los 6.500 millones en 2023, sumando un total de 23.800 millones cuyos principales componentes son los gastos operativos y los de capital.

La citada estrategia de Philip Morris también se refleja en la radiografía de su fábricas en la UE, un total de 19 plantas de las cuales solo 4 se dedican exclusivamente a productos de combustión o tabaco tradicional.

El responsable de PMI para Europa, Massimo Andolina, destacó que el estudio presentado hoy demuestra «los avances» de la compañía «para un futuro sin humo», y llamó a la UE a «configurar un marco regulatorio que atraiga inversiones, acelere la innovación y empodere al capital humano», en un comunicado.

El informe ha sido presentado después de que la semana pasada el Consejo de Ministros de España aprobara el anteproyecto de la ley antitabaco, que equipara los cigarrillos electrónicos a los convencionales, delimita nuevos espacios en los que no se podrá usar ninguno de ellos y prohíbe por primera vez el consumo de estos productos entre menores, entre otras medidas.

En la UE también se están intensificando las medidas antitabaco dentro de una estrategia que abarca distintas áreas, desde la fiscalidad hasta la regulación de nuevos productos, y con el objetivo de alcanzar una «generación libre de tabaco» fijado por Bruselas para 2040.