Las eléctricas critican por deficiente el informe europeo sobre el apagón del 28-A

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha criticado «las imprecisiones u omisiones» del informe fáctico (‘factual report’) sobre el apagón elaborado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E), asociación a la que pertenece Red Eléctrica, de Redeia, presidida por Beatriz Corredor, ya que, a juicio de la patronal de las eléctricas, no cuenta con «información clave».

Aelec, que incluye a empresas como Iberdrola, Endesa o EDP, ha lamentado en un comunicado que «se continúa sin facilitar información clave, como los modelos detallados del sistema eléctrico o los resultados del estimador de estado, que son imprescindibles para un análisis completo e independiente».

Esta ausencia «impide una evaluación rigurosa de las causas del incidente y limita la capacidad de los expertos para extraer conclusiones fiables».

Las eléctricas advierten del riesgo muy alto de sobrevoltajes en España por los niveles de tensión que aplica Red Eléctrica

Aelec también resalta que el Procedimiento Operativo 7.4, que regula el control de tensión en España, permaneció sin actualizar durante 25 años «y quedó modificado solo después del apagón».

Esta normativa, según Aelec, estaba «obsoleta» e impedía que las plantas renovables participaran activamente en el control dinámico de tensión.

Además, la asociación resalta que Red Eléctrica «conocía las capacidades técnicas máximas de las centrales nucleares para aportar control de tensión ante fluctuaciones», por lo que considera injustificado que se presente esta circunstancia como una causa imprevista del apagón.

Del mismo modo, critica la omisión, en el informe fáctico publicado por Entso-e, sobre cómo la introducción del nuevo periodo de casación intradiaria cada 15 minutos provocó variaciones bruscas en la generación renovable.

Asimismo, Aelec advierte de que los niveles de tensión considerados normales en España «son significativamente más altos que los establecidos en la mayoría de los países europeos, lo que deja un margen de seguridad muy reducido ante posibles sobrevoltajes».