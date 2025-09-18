El 28 de abril de 2025 se apagó toda la red eléctrica en España, una responsabilidad de Redeia, empresa presidida por Beatriz Corredor, exministra de Vivienda con Zapatero y apoyo de Sánchez en el 'asalto' a la Ejecutiva del PSOE en 2017.

Las eléctricas defienden que el apagón fue una ‘muerte anunciada’ provocada por Red Eléctrica

La directora de Regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Marta Castro, cree que el apagón peninsular fue una «muerte anunciada, que se veía venir», y ha lamentado este jueves la «falta de previsión» de Red Eléctrica, de Redeia, presidida por Beatriz Corredor, en cuanto al control de tensión en la red.

Ante la Comisión del Senado que investiga el incidente del pasado 28 de abril, Castro ha reiterado que el cero eléctrico se debió a un fallo en el control de tensión como consecuencia de la programación del operador del sistema, que «tenía un problema como un elefante para ese día y contaba con una hormiga para resolverlo».

A preguntas del senador popular José Ramón Díez de Revenga, la directora de Regulación de Aelec ha aseverado que la «falta de previsión» de Red Eléctrica, en cuanto a la necesidad de programar la suficiente capacidad síncrona (térmica e hidráulica) en el sistema para ese día, condujo al apagón.

«Aquí sólo hay un responsable de garantizar la seguridad de suministro en este país y que no haya fallo en el control de tensión», ha apuntado en alusión a Red Eléctrica, que «tiene todas las herramientas técnicas y legales para poder ejercer sus funciones».

La «falta de previsión» de Red Eléctrica provocó el gran apagón del pasado 28 de abril, según la Aelec

Como ya hiciera la asociación -que integra a Iberdrola, Endesa y EDP-, Castro ha alertado de que en los días anteriores a este inédito episodio «también hubo importantes incrementos de tensión en la red de transporte» que provocaron, por ejemplo, la desconexión automática de una refinería de Repsol en Cartagena (Murcia).

«El apagón del día 28 era una muerte anunciada, que se veía venir», ha incidido durante su comparecencia, en la que ha mencionado que, hace unos años, Red Eléctrica reconoció que «no disponía de herramientas suficientes para garantizar el control de la tensión» y que con las que contaba «se estaban gastando».

Dice que sus centrales funcionaron con normalidad

En su intervención, la directora de Regulación de Aelec ha defendido asimismo que, el día del apagón, las centrales de sus asociados funcionaron «con total normalidad, respetando todos los protocolos».

Ha respondido de esta forma a la versión del operador del sistema eléctrico, que en su informe concluyó que, si las centrales con obligación de aportar capacidad de control de tensión hubiesen actuado correctamente y no hubiesen incumplido sus compromisos, el incidente se habría evitado.

En este sentido, Castro ha contado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha solicitado información a las empresas que forman parte de Aelec, las cuales «ya han acreditado» su cumplimiento del control de tensión.

Un sistema de Red Eléctrica «cogido con alfileres» aquel día

Sobre el 28 de abril, ha insistido en que, dado que Red Eléctrica «ya había visto que sus herramientas se estaban agotando», habría tenido que contar con una «mayor previsión de capacidad síncrona (que permite ajustar la tensión de la red)», como sí sucede con el modo reforzado en el que el sistema opera desde entonces.

A su modo de ver, aquel día «el sistema estaba cogido con alfileres y al primer empujón nos caímos», ha repetido en el turno de palabra de la senadora socialista Eva Patricia Bueno, quien ha afeado a las eléctricas por no responsabilizarse «de nada».

La directora de Regulación de Aelec también ha descartado que el disparo (o desconexión) de una instalación de generación fuera capaz de producir el cero eléctrico, y es que si la seguridad del sistema eléctrico dependiese de una única planta «apaga y vámonos».

Así, se ha remontado a episodios extremos como la dana de Valencia, cuando en el resto de España seguía habiendo luz a pesar de los daños que las instalaciones eléctricas sufrieron en aquella zona.

También al pasado 18 de junio, cuando «se perdieron 1.100 megavatios (MW) como consecuencia de una contingencia temporal de una nuclear y se cayeron dos plantas fotovoltaicas importantes».

«¿Hubo algún problema de que algún ciudadano se quedara sin luz? Nadie se enteró (…) Esto es lo más normal», ha relatado Castro, que ha recalcado a los presentes que, si se opera el sistema eléctrico con mayor previsión, se puede garantizar el suministro.