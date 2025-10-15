Los aeropuertos de los que sale Ryanair rebajan su capacidad en invierno hasta un 31%

Los aeropuertos regionales donde Ryanair ha recortado o anunciado rebajas en el número de asientos por las altas tasas aeroportuarios que, según la aerolínea irlandesa de bajo coste, le cobra Aena reducirán sus operaciones esta próxima temporada de invierno, hasta en un 30,7 % en el caso de Santiago de Compostela.

Según los datos de previsiones para la temporada de invierno (noviembre 2025-marzo 2026) de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), de los aeropuertos en los que Ryanair reduce capacidad, solo Santander y Zaragoza suben algo la ocupación.

La mayor reducción se da en el aeropuerto de Santiago, donde calculan que las compañías ofrecerán 917.200 asientos, frente a 1,32 millones en el invierno anterior (30,7 % menos).

Otro aeropuerto gallego, Vigo, bajará su capacidad entre noviembre y marzo del año próximo en un 7,9 %, desde los 600.644 asientos de ese periodo anterior hasta los 552.986 asientos previstos ahora.

No obstante, en el caso de los aeropuertos gallegos, ALA entiende que la competencia de Oporto, con una fuerte actividad en el norte de Portugal y una gran área industrial en su entorno, es otro factor determinante.

En Asturias, donde Ryanair dejará de operar, el recorte de asientos previsto se sitúa en el 1,2 % (algo más de 10.000 plazas), hasta casi 890.000.

Pese a los recortes de Ryanair el aeropuerto de Santander ganará casi 6.000 plazas

En Jerez (Cádiz), donde ya cerró actividad en la temporada de verano pasado que concluye a finales de octubre, la caída en ocupación prevista es del 6,7 %, con una resultante de 251.460 plazas.

Mayor es el recorte previsto en el aeropuerto de Valladolid, donde también cerró la compañía irlandesa: de los 56.792 asientos del invierno anterior se pasará a 49.222 este invierno, el 13,3 % menos.

El aeropuerto de Santander ganará, pese a los recortes de Ryanair, casi 6.000 plazas (1,4 %), desde los 411.809 anteriores hasta los 417.726 asientos de este próximo invierno.

También Zaragoza mejorará su ocupación, con un alza del 0,3 % (algo menos de 1.000 asientos), hasta 296.209. Ryanair ha anunciado tres recortes sucesivos de plazas en España, que suman tres millones de asientos. Para el verano que ahora concluye rebajó 800.000 plazas en España y cesó operaciones en Valladolid y Jerez.

En la temporada de invierno 2025-2026 reduce en un millón adicional el número de asientos a o desde España, y suma a los ceses en Valladolid y Jerez el cierre de la base de Santiago de Compostela y la paralización de operaciones en Tenerife Norte y Vigo.

En concreto, de ese millón de plazas para este invierno, 600.000 serán con origen o destino en aeropuertos regionales (Santiago, Vigo, Tenerife Norte, Zaragoza, Santander, Asturias y Vitoria) y 400.000 en Canarias (en su temporada alta), que en conjunto supondrán la cancelación de 36 rutas.

Para la temporada de verano 2026 ha anunciado otro recorte más, de 1,2 millones de plazas, con el cierre añadido de actividad en Asturias.