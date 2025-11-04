Juan Roig, fundador, máximo accionista y presidente de Mercadona, ha protagonizado una de las mayores subidas del año, hasta 7.900 millones, frente a los 5.780 millones de 2024, un 36,7% más.

Los más ricos de España, según Forbes: Ortega baja, Roig sube, Del Pino consolida

Amancio Ortega (89 años), fundador y accionista mayoritario de Inditex, es un año más el hombre más rico de España. Acumula 109.900 millones, pero con un «golpe» este año de casi 10.300 millones menos que en 2024, según recoge la lista Forbes.

La fortuna de Ortega se ha reducido un 8,6 %. Las causas principales han sido la corrección bursátil de Inditex (ha caído algo más de un 8 % y casi un 4 % desde enero) y el enfriamiento del sector textil.

El fundador de Inditex representa, por sí solo, el 42,5 % de toda la riqueza de los 100 españoles más ricos. Esta concentración no tiene parangón en el resto de economías desarrolladas europeas.

Además, el multimillonario gallego, que controla su patrimonio a través de su sociedad Pontegadea Inversiones, ha reingresado en el ‘top 10’ 2025 de la lista de multimillonarios de Forbes Estados Unidos, hasta el noveno puesto.

Mientras la fortuna de Ortega se atenúa, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial y tercero en la lista Forbes, aumenta su fortuna hasta los 8.000 millones, desde los 7.150 millones del año pasado, y Juan Roig (Mercadona; cuarto) también emerge.

Juan Roig, fundador, máximo accionista y presidente de Mercadona, ha protagonizado una de las mayores subidas del año, hasta 7.900 millones, frente a los 5.780 millones de 2024 (un 36,7 % más).

Por clanes familiares, Sandra Ortega (Inditex) también ajusta cifras, con 10.000 millones frente a los 10.390 millones del ejercicio anterior. Entre padre e hija suman más de 120.000 millones, casi la mitad del total de la lista.

En general y como concluye el informe, los ricos no han dejado de ganar dinero, aunque lo consiguen en otros sitios.

Madrid y Cataluña, los principales polos

Madrid y Cataluña vuelven a situarse como los principales polos de concentración de riqueza, con la capital como epicentro financiero del país.

Madrid encabeza el ránking en número de millonarios (29), con una riqueza media de 1.613 millones y 29 posiciones en la lista que aportan 40 grandes fortunas, para acumular 46.788 millones.

Cataluña se mantiene en segunda posición con 28 fortunas, que acumulan 29.723 millones y una riqueza media de 1.062 millones.

Pero la gran revelación del año, según el informe, es Galicia, con 7 grandes fortunas que concentran 129.850 millones, lo que la convierte en la comunidad con la mayor riqueza media individual, con 18.550 millones por persona. Entre esas grandes fortunas figura del banquero venezolano Juan Carlos Escotet, que compró al FROB a precio de saldo y con pago aplazado las antiguas cajas de ahorro gallegas con las que fundó a Abanca. Con el propio dividendo de Abanca pagó al FROB.