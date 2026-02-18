MasOrange alcanza en 2025 unos ingresos récord de 7.601 millones, el 2,9% más

MasOrange, el operador líder del mercado español por número de clientes, ha anunciado hoy sus resultados correspondientes a 2025 en los que ha registrado un fuerte impulso comercial y financiero consolidándose comoel operador relevante con mayor crecimiento y más innovador de Europa.

Además, MasOrange continúa desarrollando con éxito su proceso de transformación en una TechCo –empresa deservicios tecnológicos que van más allá de la conectividad-capaz de ofrecer una completa y diferencial propuesta de valor tanto a sus clientes residenciales como a empresas y Administraciones Públicas.

Durante 2025, los ingresos totales de MasOrange registraron un fuerte incremento hasta alcanzar el récord de 7.601M€ (+2,9% respecto al año anterior). El EBITDA ajustado de la Compañía registró un incremento del 2,4%% alcanzando los 2.842M€, lo que supone el séptimo trimestre consecutivo de crecimiento acumulado de EBITDA desde su creación.

MasOrange ha aumentado la generación de flujo de caja operativo (EBITDA-Recurring Net Capex) un 10,1%, hasta 1.863M€.

En este periodo, MasOrange invirtió aproximadamente 1.200M€, más de un 15% de los ingresos totales de la Compañía. Esta inversión se ha destinado a nuevos despliegues de infraestructuras 5G y FTTH, a la transformación de su propuesta de servicios avanzados y a su apuesta por la innovación tecnológica (IA, stack propio de IT, data, cloud o analítica avanzada).

La Compañía está consiguiendo de forma acelerada los aproximadamente 500M€ de ahorros totales esperados desde la creación de la Joint Venture. A finales de 2025 ya ha logrado 356M€ en sinergias, superando ampliamente su previsión de +300M€ para el año.

MasOrange cuenta con la mayor base de clientes de España con los niveles más altos de satisfacción

MasOrange continúa registrando un sólido crecimiento comercial tanto en el mercado residencial como enB2B. Durante el último trimestre del año, MasOrange ha sumado cerca de 270.000 líneas entre fibra (+27K) y pospago móvil (+241K).

A cierre del año, el Grupo cuenta con +33M de líneas totales -excluyendo las líneas M2M-, de las que 26,2M son de móvil, cerca de 22M en el segmento de pospago, y más de 7,1M de banda ancha fija, de las cuales 6,9M son de fibra óptica. Incluyendo M2M, el total de líneas gestionadas por MasOrange es más de 41M, siendo el operador español con mayor base de clientes de España y con los niveles más altos de satisfacción.

“Estamos muy contentos de seguir consiguiendo un crecimiento muy relevante tanto en ingresos, como en clientes y rentabilidad. Nuestra estrategia de diversificación y la apuesta por la inversión y la innovación están dando muy buenos resultados, consolidándonos como una de las telcos de mayor crecimiento en Europa”, dijo Meinrad Spenger, CEO de MasOrange.

Fuerte impulso B2B, servicios avanzados para clientes residenciales y crecimiento en nuevos negocios

MasOrange continúa reforzando su posición en el segmento empresarial y de Administraciones Públicas ofreciendo a sus clientes servicios diferenciales y consolidando laoferta más completa y de mayor valor añadido del mercado.

Este impulso se traduce en soluciones innovadoras como redes privadas 5G SA, servicios avanzados de ciberseguridad, IoT, Big Data, IA y analítica avanzada o cloud.

En el ámbito residencial, MasOrange completa su oferta de conectividad con dispositivos tecnológicos de marcas premium con la más ventajosa financiación del mercado -48 meses sin intereses- o servicios de seguros, alarmas o energía.

Inversión e innovación en redes: lanzamiento pionero de 5G Advancedy más del 30% dela red móvilOpen RAN

Durante 2025, MasOrange ha continuado su apuesta por la inversión y la innovación para ofrecer siempre los mejores servicios a sus clientes mediante el uso de todas las tecnologías disponibles para que sean los más satisfechos del mercado.

En este sentido, MasOrange ha sido el primer operador en España en lanzar 5G Advanced en 40 ciudades de españolas consolidando su posición a la vanguardia en el desarrollo de conectividad de última generación, reforzando su impulso a la digitalización del país.

Con este despliegue en las principales ciudades del país y en más de la mitad de las comunidades autónomas, más de un tercio de la población española disfrutará de la tecnología 5G Advanced, adelantándose en el camino hacia el 6G.

Este hito pionero se une a otros como el lanzamiento de la primera red 5G Open RAN de Europa, que ya está disponible en más del 30% de la red 5G de MasOrange, o el acuerdo alcanzado con Starlink, propiedad de la empresa estadounidense SpaceX, para realizar un piloto técnico en la provincia de Valladolid.

Por otra parte, en relación con PremiumFiber, la FiberCo más grande, moderna y sostenible de Europa, MasOrange, Vodafone y GIC inicio de sus operaciones a finales de 2025.

Impacto positivo en la sociedad y el planeta

Mientras protagoniza todos estos importantes hitos, MasOrange, continúa demostrando su firme compromiso con el desarrollo de sus políticas de ESG. Recientemente, ha obtenido de Clarity AI una nueva puntuación de riesgo ESG de 82 puntos sobre 100, lo que la sitúa como líder de los operadores de telecomunicaciones en España.

Anteriormente, MasOrange mejoró su calificación hasta los 79 puntos (frente al 78 anterior) en el informe “ESG Entity Rating” de Sustainable Fitch, lo que supone la puntuación más alta del sector europeo de Telecomunicaciones.

Estas calificaciones evidencian el objetivo que tiene MasOrange de alinear el negocio y su estrategia ESG y reflejan su firme compromiso con la sostenibilidad y el impacto positivo. MasOrange generó un impacto social y medioambiental en 2024 cercano a los 19.000M€.