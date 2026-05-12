MasOrange confirma que Orange mantendrá la estrategia, la cultura y el equipo tras la compra

El consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, ve como una «oportunidad» la compra por parte del grupo francés Orange del 100 % de la operadora española, ya que supondrá jugar «en otra liga» sin cambiar de estrategia, cultura ni equipo.

Spenger, que ha intervenido en Madrid Leaders Forum -un evento sobre liderazgo empresarial y directivo-, se ha referido a la ‘joint venture’ (sociedad conjunta) que crearon al 50 % los fondos propietarios de MasMóvil y Orange hace dos años y que ahora asumirá en solitario, al 100 %, el grupo de telecomunicaciones francés.

A su juicio, este movimiento supone una «gran oportunidad» para MasOrange. «No vamos a cambiar de estrategia, ni de cultura, ni de equipo, pero jugaremos en otra liga» en tecnología y telecomunicaciones, la europea y la global, ha recalcado Spenger.

En este sentido, ha apuntado que Orange, que tiene presencia mundial, está presente en países de Europa como Rumanía, Moldavia y Polonia, ubicados en lugares geopolíticos «interesantes en defensa y ciberseguridad».

Además, cree que MasOrange tiene un talento relevante que puede ser interesante para el grupo.

La Comisión Europea (CE) aprobó el pasado abril la adquisición del 100 % de MasOrange por parte de Orange, al considerar que esta toma de control no generaba problemas de competencia en el espacio económico europeo. Días después, la operación también obtuvo la luz verde regulatoria en España.

MasOrange se creó en 2024 como resultado de la fusión entre Orange España y el grupo MásMóvil.