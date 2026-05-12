Seopan insiste: las carreteras solo mejorarán con el pago de peajes o más impuestos

La conservación, mantenimiento y creación de infraestructuras viarias solo mejorarán con el modelo concesional, de pago por uso, o bien con la subida de impuestos, según el presidente de Seopan, Julián Núñez.

Sobre esta dicotomía, el responsable de la patronal de las constructoras se ha decantado, en un encuentro celebrado este martes en el IESE, por el pago por uso como la fórmula para adecuar la red viaria en España.

Ha explicado que los impuestos «hay que dejarlos para lo que están», ya que, ha dicho, el 64 % del gasto público se destina a protección social, salud y educación.

«Tener que financiar la red viaria con fondos públicos es ridículo, injusto y antisocial», ha subrayado.

Como si el automóvil no soportara ya un cúmulo de impuestos, desde la compra al mantenimiento, locales o estales, Seopan pide aún más para conservar las carreteras

En este debate sobre el modelo concesional para las autovías, el presidente de la empresa pública Ineco, Sergio Vázquez, ha indicado que el pago por uso «choca con la realidad social y política».

El directivo de Ineco, la ingeniería que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha explicado que «detrás de los diagnósticos técnicos hay una realidad social que afrontar y tiene costes», en referencia a huelgas y movilizaciones del sector del transporte ante posibles modelos concesionales futuros.

Ha apuntado que «lo peor» del modelo concesional es que «sea un mal negocio» para el sector público.

En ese sentido, ha hecho hincapié en la adecuada gestión y distribución de riesgos que se asumen, tanto por la Administración como para el concesionario.

«Son contratos largos en el tiempo y tienen una vida litigiosa amplia», ha apostillado Vázquez, quien ha recordado que el cuerpo jurídico de la Administración «es más débil» que el de las grandes concesionarias «y eso son miles de millones de euros» en los juzgados.

Una evolución hacia una mejora de la operación, el incremento en mantenimiento, la mejora de la cogobernanza entre los distintos actores y un mayor énfasis en la gestión de la movilidad pueden ser, ha precisado, soluciones alternativas al pago por uso.

El mantenimiento de las infraestructuras no puede «quedar abierto a los cambios políticos», señala el CEO de la EMT madrileña

El consejero delegado de la EMT (Madrid), Alfonso Sánchez, se ha mostrado partidario de la existencia de un «compromiso estable» en el mantenimiento de las infraestructuras «para que no quede abierto a los cambios políticos».

Sánchez se ha mostrado muy crítico con la ley de deindexación (no actualiza precios en contratos públicos) y ha defendido que «es un desastre y hay que cancelarla para el bien de las infraestructuras».

En el capítulo de las cifras, el presidente de Seopan ha puesto de relieve que, en la próxima década, se va a necesitar una inversión de 130.000 millones de euros solo en carreteras y redes ferroviaria e hidráulica.

Según un informe al que ha hecho alusión Núñez, si todos los turistas y transportistas extranjeros pagaran peajes de 13 céntimos por vehículo ligero y de 14 céntimos, respectivamente, en sus pasos por las vías españolas dejarían unos ingresos de 700 millones al año.

Modernizar la ley de contratos y crear un nuevo texto sobre la normativa de la colaboración público-privada, con nuevos modelos de contratación, han sido otras de las reivindicaciones que el presidente de Seopan ha introducido en el debate. La patronal llevará ambas propuestas, el próximo junio, al Congreso.