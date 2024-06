En esta noticia se habla de: empleo Ford Generalitat Gobierno

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha manifestado este viernes, en relación con la factoría de Ford en Almussafes (Valencia), que «lo que le estamos pidiendo al Gobierno de España es que no se desentienda de sus obligaciones porque hay mecanismos muy importantes que sí que puede poner a disposición, como es el Mecanismo Red».

Mazón ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en Alicante, donde ha asistido a la presentación de la campaña de promoción y de los servicios especiales de Tram Alicante con motivo de les Fogueres de Sant Joan. El ERE que Ford ha anunciado en la factoría en Almussafes afectará a más de 1.600 trabajadores.

«Yo sé que se está haciendo un esfuerzo por parte de Ford. A mí no solo me preocupa Ford, sino que me preocupa también todo el parque automovilístico, todo el parque de proveedores; ya se sabéis que cuando Ford estornuda, el parque se constipa», ha dicho el jefe del Consell.

Mazón: ‘La Generalitat ha puesto en marcha una comisión para abordar la situación del empleo en Ford’

Ha recordado que «la Generalitat ha puesto en marcha una comisión especial con todo el sector para abordar la situación del empleo de manera integral, que, además, echará andar la semana que viene con la participación de Ford, de Almussafes y de las asociaciones de todo el sector. Estamos cumpliendo con nuestra obligación».

Mazón también ha dicho que espera que, «en este tiempo de negociación, Ford pueda minimizar el impacto laboral. Es más, estoy convencido de que será así», ha indicado.

Por otro lado, el jefe del Consell reclama al ejecutivo de Pedro Sánchez que “en lugar de mirar lo que necesita Cataluña, asuma su responsabilidad” aunque le consta que el Gobierno está estudiando el Mecanismo RED.

“Es sorprendente que durante años hemos hecho política de estado con Ford, tanto con Lerma como con Puig”. Mazón ha asegurado que el PP en la oposición había “hecho piña con el gobierno”, “todo había transcurrido muy bien”.