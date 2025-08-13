Meliá tendrá 10 hoteles en Argentina, «una apuesta facilitada por el apoyo del Gobierno»

El grupo hotelero Meliá ha concretado este miércoles sus planes en Argentina, donde tiene firmados cinco nuevos proyectos, que se suman a los otros cinco que ya tiene operativos.

Fuentes de Meliá han precisado a EFE que vienen impulsando un intenso plan de expansión de sus marcas hoteleras premium y de lujo en Argentina en los últimos años, «una apuesta facilitada por el apoyo del Gobierno argentino».

En este marco, el grupo español incorporará en los próximos años cinco nuevos establecimientos -en Ushuaia, Buenos Aires, Salta, y Mendoza (2)- que se unirán a los cinco ya operativos, bajo sus distintas enseñas.

Entre los nuevos hoteles firmados habrá productos de las diferentes marcas: Zel (creada por Meliá junto a Rafael Nadal), así como Gran Meliá, The Meliá Collection, Meliá e Innside by Meliá.

Se unen así a los que ya están funcionando en el país: el Gran Meliá Iguazú, y los cuatro de Buenos Aires Collection Casa Lucía, Recoleta Plaza, y los affiliated by Meliá Almarena Madero y Puerto Retiro).

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del gobierno argentino, Daniel Scioli, avanzó este martes los nuevos proyectos de Meliá en el país, aunque habló de siete nuevos hoteles Zel. Meliá ha precisado ahora sus planes.

La marca de lujo The Meliá Collection aterrizará en Perú con un nuevo hotel boutique en el corazón histórico de Lima

Por otra parte, la cadena hotelera con base en Palma De Mallorca, también informa de que continúa avanzando en su estrategia de expansión marcando un nuevo hito en su crecimiento en Latinoamérica con la firma de un exclusivo hotel en Lima, Perú. Este establecimiento, que operará bajo la marca de The Meliá Collection, se convertirá en el primer hotel de lujo de la compañía en el país andino, además de en uno de los proyectos más emblemáticos de la compañía en la región.

La apertura de este hotel se realizará en dos fases: la primera en julio de 2026 con 61 habitaciones, y la segunda en julio de 2027, alcanzando un total de 107 habitaciones.

Ubicado en el corazón del centro histórico de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el hotel se integrará en un entorno de gran valor patrimonial y cultural. A escasos metros de la Plaza de Armas, la Catedral de Lima y el Palacio de Gobierno, el nuevo establecimiento ofrecerá a sus huéspedes una experiencia de lujo auténtico, profundamente conectada con la historia y la identidad limeña.

Erigido sobre la conocida como Casa de la Pila, llamada así por una antigua pileta coronada por la Virgen de las Aguas —venerada durante siglos y hoy conservada en la iglesia del Sagrario—, el lugar que ocupará el hotel fue, entre los siglos XVII y XIX, un centro de reunión de intelectuales limeños y sede del Club Thalia. En 1839 albergó los inicios del diario El Comercio y, con el paso del tiempo, historias y leyendas han rodeado este espacio, hasta hoy, cuando el restaurador Cirilo Bernui Tafur trabaja en su recuperación integral.