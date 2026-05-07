Moeve registra un EBITDA de 506 millones en el primer trimestre de 2026

Moeve obtuvo un EBITDA CCS ajustado de 506 millones de euros en el primer trimestre de 2026 (respecto a los 377 millones de euros en el primer trimestre de 2025), lo que refleja un sólido rendimiento en todas las actividades y, en particular, en el segmento de energía de la compañía. Los resultados se vieron influidos por la incertidumbre a nivel global causada por las tensiones en Oriente Medio, que han provocado un aumento de los precios y perturbaciones en las cadenas mundiales de suministro.

El flujo de caja de las operaciones se situó en 283 millones de euros (respecto a los 338 millones en el primer trimestre de 2025), lo que refleja un incremento temporal de capital circulante debido a la actual volatilidad del mercado, con impacto tanto en precios como en incremento de stocks con el objetivo de reforzar la seguridad energética. Las inversiones ascendieron a 272 millones de euros, de los que el 69 % se destinaron a iniciativas de descarbonización y transición energética, decisivas para conseguir un mix energético más diversificado y seguro.

Moeve ha contribuido con 1.068 millones de euros en impuestos en España durante el primer trimestre de 2026, de los cuales 704 millones fueron soportados y 364 millones recaudados por cuenta de Hacienda en el país.

La deuda neta al final del trimestre se situó en 2.562 millones de euros, ligeramente por encima de la cifra de diciembre de 2025, debido al incremento de capital circulante y al aumento de las inversiones pagadas. La deuda neta en relación con el EBITDA se mantuvo estable en 1,6x, en línea con la política financiera conservadora de la empresa.

Por división:

Energía. El EBITDA CCS ajustado para el negocio de Energía alcanzó los 404 millones de euros en el primer trimestre de 2026 (frente a los 288 millones del mismo periodo de 2025), respaldado por unos sólidos márgenes de refino en un entorno de mercado muy volátil e incierto. El aumento de las ventas de productos comerciales también contribuyó a los resultados de Energía.

Química. La división Química obtuvo un EBITDA CCS ajustado de 62 millones de euros (frente a los 50 millones del primer trimestre de 2025), gracias al aumento de los volúmenes de ventas y a la mejora general de los resultados, ya que la demanda de productos se recuperó durante el trimestre.

Exploración y Producción. El negocio de Exploración y Producción registró un EBITDA CCS ajustado de 84 millones de euros, un 12 % más que en el mismo trimestre del año anterior, gracias al aumento de los precios del crudo en marzo, que subieron principalmente por las perturbaciones en el estrecho de Ormuz y las condiciones geopolíticas subyacentes.

Hitos

Durante el primer trimestre, Moeve ha avanzado de forma significativa en su estrategia Positive Motion para convertirse en líder en la producción de moléculas verdes y movilidad sostenible en España y Portugal para 2030.

En materia de hidrógeno verde, el consejo de administración de Moeve aprobó la decisión final de inversión para iniciar la construcción del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. La primera fase, conocida como Onuba, representará el mayor proyecto del sur de Europa, con una capacidad de 300 MW y la opción de ampliarla con otros 100 MW. El proyecto recibió 304 millones de euros del Gobierno de España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, a través del programa Valles del H2, para el desarrollo del proyecto de hasta 400 MW -, y ha sido designado como Proyecto de Interés Común Europeo (PCI) por la Unión Europea, para la independencia y la seguridad energética en Europa.

Moeve suministró más de 515 toneladas métricas de combustible sostenible de aviación

En materia de aviación sostenible, Moeve suministró más de 515 toneladas métricas de combustible sostenible de aviación (SAF) a Condor para vuelos desde el aeropuerto Tenerife Sur, en Canarias, a las principales ciudades alemanas, como Hamburgo, Múnich, Fráncfort y Düsseldorf.

En materia de movilidad, el Plan Multienergía de Moeve y Naturgy se reforzó y amplió en respuesta a los precios elevados de la energía, ofreciendo a sus clientes más del doble del ahorro habitual.

Además, Moeve anunció en enero que había alcanzado con éxito su objetivo de reducir la extracción de agua dulce en las zonas con estrés hídrico donde opera en España consiguiendo reducir la captación en un 21 % en 2025 con respecto a 2019. Moeve también recibió el nombramiento líder europeo de su sector en la clasificación de la Evaluación Global de la Sostenibilidad Corporativa de S&P por tercer año consecutivo.

Finalmente, las agencias de calificación Moody’s y Fitch han reafirmado la calificación crediticia de Moeve en grado de inversión y la perspectiva ‘estable’ en el marco de su revisión anual.