Naturgy busca nuevos suministradores de gas para ‘mitigar’ el veto europeo al GNL ruso

La multinacional energética Naturgy asegura que está «evaluando nuevas oportunidades de suministro de gas» con el fin de «mitigar» los efectos del veto de la Unión Europea a las importaciones de gas natural licuado procedente de Rusia a partir de enero de 2027.

En una conferencia con analistas, la responsable de control de gestión de Naturgy, Rita Ruiz de Alda, se ha referido así a la afectación que puede tener sobre Naturgy este nuevo paquete de sanciones a Rusia.

Y es que la compañía tiene un contrato vigente con Yamal LNG para obtener gas natural licuado procedente de Rusia, en concreto de la península de Yamal, situada en el noroeste de Siberia.

La directiva ha explicado que la contribución de este contrato de gas es «relevante» para Naturgy, porque supone 3 bcm al año, pero ha añadido que espera que el impacto del veto europeo «se mitigue a través de la cartera de gas diversificada (de la multinacional) y de acceso de compras en el mercado».

Naturgy evalúa nuevas oportunidades de adquisición de gas

En esta línea, ha dicho que evalúan «nuevas oportunidades de adquisición de gas», porque en Naturgy continúan convencidos del rol «clave» que siguen jugando el gas natural y el gas natural licuado para «facilitar la transición energética».

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha asegurado en los últimos años que la compañía se ha limitado en este tiempo a cumplir ese contrato, porque es «vinculante hasta el año 2042».

La directiva de Naturgy ha recordado este miércoles que la Comisión Europea trabaja en un conjunto de herramientas legales que sea «eficaz» para que las empresas afectadas por este nuevo paquete de sanciones puedan ejecutarlas evitando al mismo tiempo «problemas legales».

El contrato con Yamal LNG se remonta a 2013, cuando la compañía española, entonces llamada Gas Natural Fenosa, firmó un acuerdo con la empresa rusa Yamal LNG, que tenía como accionistas a Novatek, a la francesa Total y a las chinas CNPC y Silk Road Fund.

Por otra parte, en cuanto a las negociaciones con Sonatrach sobre el precio del suministro de gas para el período 2025-2027, Ruiz de Alda ha dicho que siguen «en marcha».

Oportunidades en centros de datos en España

Por otra parte, durante la conferencia de analistas, Naturgy también ha admitido que «explora» las oportunidades que ofrecen los centros de datos proyectados en España.

Naturgy está interesada en suministrar energía a estos centros de datos y por ello está en contacto con sus promotores para ver cómo pueden trabajar juntos.