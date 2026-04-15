Directo
X-twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin
Directo
podcast
Naturgy renueva por octavo año consecutivo el liderazgo en sostenibilidad que le otorga MSCI

Naturgy duplica su potencia renovable en Andalucía con seis nuevas plantas solares

Naturgy ha puesto en marcha seis nuevas plantas fotovoltaicas en Andalucía, situadas en las provincias de Sevilla y Jaén, lo que le permite duplicar su capacidad renovable en la región.

Las nuevas instalaciones suman 300 MW adicionales y elevan la potencia renovable operativa del grupo por encima de los 600 MW. Esta capacidad permitirá abastecer de energía limpia a más de 350.000 hogares al año y evitar la emisión de unas 600.000 toneladas de CO₂.

En Sevilla, Naturgy ha activado cuatro plantas: Encarnaciones y Sol Morón, ubicadas en Carmona, así como La Romera y Los Mangos, en Alcalá de Guadaíra. Cada una de ellas cuenta con una potencia de 50 MW.

A estas se suman las instalaciones Andújar I y Andújar III, situadas en el municipio jienense de Andújar, que aportan conjuntamente 100 MW y cuya entrada en operación se ha producido recientemente. La inversión total destinada a estos proyectos supera los 260 millones de euros.

Según la compañía, estas infraestructuras —preparadas para su futura hibridación con sistemas de almacenamiento en baterías— contribuirán a reforzar la autonomía energética de Andalucía en un contexto marcado por la incertidumbre en los mercados energéticos.

Esta noticia habla de:

Noticias relacionadas

Últimas noticias

Newsletter

Toda la actualidad en una Newsletter

Siempre al día con la mejor información económica, junto con las últimas noticias y evento, para que no te pierdas nada.

Podcast
Directo
Este texto se mueve de derecha a izquierda
X-twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin