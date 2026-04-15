Naturgy duplica su potencia renovable en Andalucía con seis nuevas plantas solares

Naturgy ha puesto en marcha seis nuevas plantas fotovoltaicas en Andalucía, situadas en las provincias de Sevilla y Jaén, lo que le permite duplicar su capacidad renovable en la región.

Las nuevas instalaciones suman 300 MW adicionales y elevan la potencia renovable operativa del grupo por encima de los 600 MW. Esta capacidad permitirá abastecer de energía limpia a más de 350.000 hogares al año y evitar la emisión de unas 600.000 toneladas de CO₂.

En Sevilla, Naturgy ha activado cuatro plantas: Encarnaciones y Sol Morón, ubicadas en Carmona, así como La Romera y Los Mangos, en Alcalá de Guadaíra. Cada una de ellas cuenta con una potencia de 50 MW.

A estas se suman las instalaciones Andújar I y Andújar III, situadas en el municipio jienense de Andújar, que aportan conjuntamente 100 MW y cuya entrada en operación se ha producido recientemente. La inversión total destinada a estos proyectos supera los 260 millones de euros.

Según la compañía, estas infraestructuras —preparadas para su futura hibridación con sistemas de almacenamiento en baterías— contribuirán a reforzar la autonomía energética de Andalucía en un contexto marcado por la incertidumbre en los mercados energéticos.