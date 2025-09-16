Pablo Isla, expresidente de Inditex, asumirá la presidencia de Nestlé el próximo mes de octubre y no en 2026 como estaba inicialmente previsto.

Nestlé adelanta a octubre la llegada de Pablo Isla a la presidencia del grupo suizo

El grupo de alimentación Nestlé, el mayor del mundo, ha adelantado al próximo 1 de octubre la incorporación de Pablo Isla, que fue primer ejecutivo de Inditex, como presidente de la compañía suiza, ha indicado la firma en un comunicado.

Aunque en principio Isla iba a suceder al actual presidente, Paul Bulcke, a partir de la junta general de accionistas del 16 de abril de 2026, este último ha tomado la decisión de dejar el cargo con antelación, según la nota oficial de la firma de Vevey (Suiza).

«Es el momento adecuado para que ceda el puesto y se acelere la transición planeada, permitiendo que Pablo (Isla) y Philipp (Navratil, consejero delegado desde este mes) impulsen la estrategia de Nestlé y guíen a la empresa con una perspectiva renovada», señaló Bulcke.

El adelanto del nombramiento de Pablo Isla en Nestlé se produce apenas dos semanas después del cese de Laurent Freixe como CEO por ocultar una relación amorosa con una subordinada

Isla, actual vicepresidente del gigante alimentario, agradeció a Bulcke su «dedicación inquebrantable» a Nestlé, firma que ha presidido durante más de ocho años, y destacó que la directiva ha decidió nombrarle presidente honorario.

La adelantada sucesión se anuncia apenas dos semanas después de que se produjera el cese inmediato del hasta entonces consejero delegado de la compañía, Laurent Freixe, por ocultar una relación sentimental con una subordinada directa, en violación del código de conducta empresarial interno.

Isla presidió Inditex entre 2011 y 2022, y también ocupó el puesto de consejero delegado entre 2005 y 2011, sucediendo en ambos cargos al fundador de la firma, Amancio Ortega.