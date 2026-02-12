Nissan prevé unas pérdidas de 3.600 millones en su año fiscal 2025

El fabricante japonés de vehículos Nissan ha anunciado este jueves que prevé unas pérdidas netas de 650.000 millones de yenes (unos 3.600 millones de euros al cambio actual) en el ejercicio fiscal 2025, que cerrará a finales de marzo próximo, por el impacto de los costes de reestructuración.

La tercera mayor firma automotriz japonesa dio a conocer este pronóstico al tiempo que presentó su informe de resultados de los primeros nueve meses, que abarca de abril a diciembre de 2025, período en el que registró unas pérdidas netas de 250.200 millones de yenes (1.400 millones de euros) y unas pérdidas operativas de 10.100 millones de yenes (55,6 millones de euros).

La facturación por ventas ascendió a 8,57 billones de yenes (47.240 millones de euros), un 6,2 % interanual menos.

Caen las ventas de Nisssan

Nissan vendió 2,26 millones de vehículos en sus primeros nueve menes, un 5,8 % menos que en el mismo período del ejercicio previo, ante una caída generalizada de comercializaciones en todos sus mercados, a excepción de Norteamérica, donde se incrementaron un 1 %.

Los retrocesos fueron el 17,7 % en Japón, el mercado más desafiante, reconoció el director financiero del fabricante, Jeremie Papin, durante la presentación del informe; mientras que las caídas fueron del 9 % en Europa y del 8 % en China.

Papin destacó, no obstante, que la caída del tercer trimestre fue más modesta que la del acumulado del ejercicio, del 2,9 %, y señaló a una senda positiva.

«En Estados Unidos, nuestro enfoque en los minoristas y en reducir la dependencia de la flota ha ayudado a mantener nuestro desempeño (de ventas), incluso aunque en Japón y Europa se muestre débil», señaló por su parte el presidente y CEO de Nissan, Iván Espinosa.

El mexicano puso el foco en la capacidad de la firma para haber logrado anotar un beneficio operativo de 17.500 millones de yenes (96,3 millones) en el trimestre de octubre a diciembre de 2025, gracias a «reducciones de costes disciplinadas» e incluso cubriendo un impacto de 82.000 millones de yenes (450 millones de euros) de los aranceles estadounidense al motor nipón, del 17,5 %.

«Ha sido un trimestre de progreso tangible», afirmó.

Pérdidas operativas

Espinosa también indicó que aunque las previsiones anuales de Nissan anticipan unas pérdidas netas de 650.000 millones de yenes (3.600 millones de euros) -tras los 670.800 millones de yenes/3.700 millones de euros en pérdidas en el ejercicio de 2024-, hizo hincapié en la mejoría del resto de las partidas.

El empresa automovilística vaticina unas pérdidas operativas de 60.000 millones de yenes (330 millones de euros) en el ejercicio en curso de 2025, que concluirá el 31 de marzo, frente a los 275.000 millones de yenes que estimó antes, y mejoró un 0,2 % su pronóstico de facturación, hasta 11,9 billones de yenes (65.500 millones de euros).

«Nissan se encuentra en la senda correcta hacia la recuperación. Nos mantenemos firmemente comprometidos con la disciplina financiera, mientras aceleramos la introducción de productos y tecnologías innovadoras, y estamos tomando las medidas necesarias de manera decisiva y constante para lograr una recuperación sostenida y avanzar hacia el siguiente capítulo de Nissan», dijo el empresario.