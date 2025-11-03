OpenAI llega a un acuerdo para acceder a la infraestructura de Amazon Web Services por 38.000 millones de dólares

La tecnológica OpenAI ha llegado a un acuerdo con Amazon para acceder a la infraestructura de la compañía por 38.000 millones de dólares, con el fin de acelerar y hacer más eficientes tareas de inteligencia artificial (IA).

En concreto, esta alianza proporcionará «infraestructura de primer nivel» de la plataforma en la nube Amazon Web Services (AWS) para la IA de OpenAI, según un comunicado divulgado este lunes por Amazon.

Así, la compañía dirigida por Sam Altman tendrá acceso a la capacidad de cálculo de AWS, que incluye cientos de miles de unidades de procesamiento gráfico (GPU) proporcionados por Nvidia y «de última generación».

La combinación de las nuevas GPU de Nvidia, GB200 y GB300, a través de servidores de AWS permite a OpenAI ejecutar cargas de trabajo de manera eficiente y con un rendimiento óptimo, de acuerdo con la nota.

En un primer momento, OpenAI utilizará los centros de datos ya existentes de AWS, pero posteriormente Amazon construirá infraestructura específicamente para la tecnológica.

Las acciones de Amazon subían un 5% tras conocerse el acuerdo con OpenAi

Estas instalaciones contarán con un «sofisticado diseño arquitectónico» ideado para obtener la máxima eficiencia y rendimiento en el procesamiento de IA.

Altman aseguró en el comunicado que este acuerdo «refuerza el amplio ecosistema informático que impulsará esta nueva era y pondrá la IA avanzada al alcance de todos».

«La amplitud y la disponibilidad inmediata de una computacion optimizada demuestran por qué AWS se encuentra en una posición única para dar soporte a las enormes cargas de trabajo de IA de OpenAI», apuntó, por su parte, el director ejecutivo de AWS, Matt Garman.

Tras darse a conocer la noticia, las acciones de Amazon subían un 5 % en los primeros compases de la bolsa de Wall Street.

Este es el primer acuerdo entre AWS y OpenAI; hasta el pasado enero, Azure, la parte de Microsoft encargada de la «nube» de internet, era el único proveedor exclusivo de OpenAI en todo tipo de servicios relacionados con este ámbito.