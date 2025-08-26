Josep María 'Pepe' Álvarez, líder de UGT, un entusiasmado de Sánchez que lo apoyará sin fisuras hasta el final.

Pepe Álvarez, de UGT, apoyará a Sánchez para acabar la legislatura pese a la corrupción y falta de Presupuestos

Si en los próximos meses hay alguna movilización de UGT en las calles será en las autonomías del PP, porque el secretario general del sindicato socialista, Pepe Álvarez, apoyará a Sánchez, pese a los casos de corrupción que golpean directamente al presidente del Gobierno, e incluso en el ámbito familiar, a la falta de Presupuestos y a la incapacidad manifiesta de PSOE-Sumar pleno tras pleno de sacar alguna iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados.

Y es lógica la postura de Álvarez. Tanto UGT como CCOO, al igual que los proetarras de Bildu o los separatistas de ERC o Junts, nunca habían vivido también en España como en la era del sanchismo. Y eso hay que agradecerlo y que mejor manera que mirar a otra parte con las corrupción y vivir sin Presupuestos, siempre y cuando no falten las subvenciones públicas, con la excusa de cualquier evento o cursillo de formación de trabajadores.

Álvarez ensalza a Sánchez y acusa al PP de «poca ética y dignidad»

Y que mejor manera que hacerlo cargando toda la tinta contra los presidentes autónomos del PP. Carga Álvarez, eso si, no desde la zona de los incendios, sino desde Tenerife, que para eso estamos en verano, contra la «poca ética y dignidad» de los presidentes autonómicos cuyos territorios se están viendo afectados por los incendios forestales, en una clara referencia los gobernados por el PP, como Galicia y Castilla y León.

Álvarez ha abogado por «hablar más de las cosas que son competencia de las comunidades autónomas y seguramente menos de lo que les gusta a la mayoría de presidentas y presidentes autonómicos, que es hablar de todo menos de lo suyo».

El líder de UGT, de visita en Tenerife para participar en la asamblea provincial del la hostelería y el comercio, ha criticado que «cuando hay que hablar de lo suyo, no encontramos a ningún presidente de comunidad autónoma. Lo estamos viendo estos días de una manera descarada, con muy poca ética y dignidad, con los incendios».

La culpa del problema de la vivienda también es de los presidentes autonómicos del PP, pese a que Sánchez, primero con Podemos y luego con Sumar, lleva más de siete años asentando en la Moncloa

Una reflexión que ha lanzado al ser preguntado por el problema de los trabajadores canarios para encontrar una vivienda en la zona donde trabajan.

Pepe Álvarez ha recalcado que «la vivienda es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas» y que «España es un país que tiene una estructura bastante federal», en la que cada administración tiene «sus responsabilidades».

En materia de vivienda, ha admitido que siendo «un tema de emergencia», el Gobierno central «tiene que poner medios», pero las comunidades autónomas «tienen que dejar que se avance».

Pero «resulta que cuando se hacen propuestas, se intentan llevar a cabo acciones» de toda índole a las reuniones entre el Gobierno y las comunidades, «no hay manera de avanzar, porque parece que hay quien tiene un objetivo fundamental: la convocatoria de elecciones».

Desde UGT «no tenemos ningún objetivo inmediato de convocatoria de elecciones, sino de acabar la legislatura e intentar solventar los problemas de la gente», ha aseverado Pepe Álvarez.