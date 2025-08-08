En Barcelona, estarán llamados a la huelga en torno a 400 trabajadores de los cerca de 1.500 con los que cuenta Menzies en España.

Personal de tierra de Menzies en cinco aeropuertos se suma a la huelga de Ryanair del Puente de Agosto

El sindicato UGT ha convocado una huelga de personal de tierra del grupo Menzies que afectará a cinco aeropuertos españoles, incluidos Barcelona-El Prat, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur en el Puente de Agosto, uno de los de mayor tráfico de viajeros, más los días 23, 24, 30 y 31 de este mismo mes. Esta huelga se suma a la ya anunciada por UGT en el handling de Ryanair.

En Barcelona, estarán llamados a la huelga en torno a 400 trabajadores de los cerca de 1.500 con los que cuenta el grupo en España, según han señaladofuentes sindicales.

Menzies da servicio en aeropuertos a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air.

Los representantes de los trabajadores protestan por «los incumplimientos graves y reiterados de los acuerdos laborales y de las condiciones establecidas por convenio», han señalado en un comunicado.

Aerolíneas como como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air tienen contratados los servicios de Menzies en cinco aeropoertos españoles

Entre esas vulneraciones, UGT cita «incumplimientos salariales, vulneración de los derechos de subrogación, desorganización en jornadas y horarios, errores constantes en la gestión de personal y nóminas».

También sostienen que se produce una falta de plantilla para afrontar la carga de trabajo en los aeropuertos en verano, así como «imposición arbitraria de las vacaciones».

El sindicato asegura que la empresa incumple el convenio sectorial de ‘handling’ en aeropuertos, el convenio propio de la compañía y el acuerdo sectorial ratificado ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en diciembre de 2024, que permitió desconvocar una huelga anterior.