IAG finaliza el programa de recompra de acciones por 500 millones

International Airlines Group -al que pertenecen Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- ha cerrado el programa de recompra de acciones propias por valor de 500 millones de euros que anunció el pasado 27 de febrero.

Según ha comunicado el grupo este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el cierre de la recompra se produce tras la última adquisición de acciones ordinarias ayer mismo y su objetivo es reducir el capital social de la entidad.

IAG ha comprado 116,8 millones de acciones ordinarias

En la operación IAG ha comprado 116,8 millones de acciones ordinarias, lo que representa aproximadamente el 2,53 % del capital social emitido.

Las acciones adquiridas en el marco del programa se mantienen en autocartera a la espera de que la Junta de Accionistas del grupo apruebe la reducción del capital social.

El pasado 27 de febrero, cuando presentó sus resultados de 2025, IAG anunció la devolución de exceso de efectivo a los accionistas por valor de 1.500 millones de euros, que se implementará a lo largo de este año y principio del siguiente.

La operación comenzó con este plan de recompra de acciones por 500 millones que ahora ha concluido.

Recompra de bonos

El grupo de aerolíneas IAG ha recomprado bonos sénior convertibles por un importe de 821,7 millones de euros, lo que representa el 99,6 % de la oferta total lanzada por el grupo aéreo ayer y que ascendía a 825 millones.

La recompra se dirigía a los bonos convertibles sénior no garantizados en circulación correspondientes a la emisión por importe de 825 millones de euros al 1,125 % con vencimiento en 2028, admitidos a negociación en el mercado abierto de la Bolsa de Fráncfort.

El proceso se ha llevado a cabo mediante un sistema de colocación inversa (‘reverse bookbuilding’, en la jerga), por el que los tenedores interesados podían ofrecer sus títulos al grupo aéreo a cambio de efectivo.