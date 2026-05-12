Iberia mantendrá las inversiones del plan estratégico 2030 pese a la subida de los carburantes

La aerolínea Iberia «no sacrificará» ninguna de las «inversiones fundamentales» del plan estratégico 2030, ya que son necesarias para lograr una compañía más resiliente a largo plazo, gracias a su «solidez financiera» y a que está «retrasando o suspendiendo gastos discrecionales».

El presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, ha emitido este martes un mensaje de «tranquilidad», ya que la compañía no solo mantendrá la programación de vuelos este verano y no aplicará ningún recargo adicional a los mismos por la subida de los carburantes, sino que «no sacrificará» ninguna de las «inversiones fundamentales» recogidas en su plan estratégico.

En su intervención en Madrid Leaders Forum, Sansavini ha afirmado que estos compromisos serán posibles gracias a los planes de gestión puestos en marcha en la compañía para mitigar el impacto de la presión de precios que existe por la situación en el Estrecho de Ormuz.

«No vamos a sacrificar ninguna de las inversiones fundamentales que forman parte del Plan Estratégico 2030, en el que incluimos inversiones de 6.000 millones, el desarrollo de la flota, una Sala VIP en Madrid o la actualización de cabinas a bordo», ha apuntado Sansavini, que ha afirmado que son inversiones que harán a la compañía más «resiliente».

Conexión directa a Toronto y Monterrey en junio

El presidente de Iberia ha aprovechado este foro para anunciar para junio una conexión directa a Toronto y a Monterrey.

Sansavini ha recordado que ya había anunciado recientemente que iba a mantener la programación de vuelos el verano, ya que «se tiene garantizado el suministro» y que, «a diferencia de otros», no van aplicar «ningún recargo adicional».

Si se puede hacer esto «no es por casualidad», sino que es el resultado de que la aerolínea -propiedad de IAG- ha vivido una transformación profunda que le permite «una solidez financiera y operativa» para confirmar esta tranquilidad, ha apuntado.

Ha reconocido que el impacto de la situación en el Estrecho de Ormuz por la subida de los carburantes está siendo más fuerte en el sector de la aviación que en el resto -dado que el 40 % del combustible para estos aparatos pasa por este lugar- y pese a la política que existe en la industria de comprar por adelantado el carburante.

Para hacerse una idea, ha explicado que la factura total que pagará IAG por el carburante en 2026 pasará de 7.000 millones a 9.000 millones.

«Aunque la Guerra (de Irán) termine hoy, el efecto será a medio o largo plazo»

«Lo que está claro es que aunque la guerra terminara hoy, el efecto sobre el precio de los carburantes será a medio o largo plazo, porque una vez que el proceso de suministro de estos productos se fastidia -y hay hasta daño en las instalaciones de producción- tarda el suministro en restablecerse», ha explicado.

La intervención de Sansavini se ha enmarcado en un foro sobre liderazgo empresarial y directivo, en el que se ha hablado sobre Inteligencia Artificial (IA).

Sobre esta tecnología, ha afirmado que en Iberia quieren aprovechar las oportunidades que representa, pero no como una «amenaza» sino como un potenciamiento de la compañía.