Puente se da por satisfecho con los ceses pedidos por Cataluña, pese a que el accidente de Amaduz dejó 45 muertos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no se plantea «de momento» más ceses como consecuencia del accidente de Adamuz (Córdoba) -que dejó 45 muertos-, el de Gelida (Barcelona) y de los recurrentes incidentes en el servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña que los solicitados por la Generalitat catalana que fueron resueltos por el Ministerio de Transportes en un par de horas.

El Ministerio de Transportes comunicó el lunes los ceses del director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y del director general de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez, por el caos en la red ferroviaria en Cataluña.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y preguntado por si habrá más ceses, Puente ha dicho: «Me estoy pronunciando en el aire; cuando llegue el momento, veremos a ver si ha habido errores, si no se han sabido detectar…», pero ha añadido: «No me planteo en este momento que haya más».

Óscar Puente apenas tardó un par de horas en cesar a directivos de Renfe y Adif en Barcelona tras la petición de la Generalitat catalana, mientras no ha habido ni una sola dimisión en el Ministerio de Transporte por el accidente de Amaduz, Córdoba, que hace poco más de una semana dejó 45 muertos por una vía o soldadura en mal estado

Preguntado por Rodalies, ha afirmado que ha sido una semana «muy difícil», en la que ha reconocido que la «coordinación» y «comunicación» ha fallado en este servicio. Ha apuntado que «en parte los ceses producidos van en esa dirección».

Ha explicado que se han «comunicado cosas contradictorias a la opinión pública: ponemos el servicio en marcha, luego no; y todo ello ha habido que corregirlo». «En parte los ceses van en esta dirección», ha apuntado al referirse a lo ocurrido este lunes en el servicio ferroviario de Cataluña donde primero se anunció que se restablecía el servicio y luego se rectificó.

Ahora, «hay un nuevo titular y necesitamos engrasar al máximo la coordinación para que situaciones como la de la semana pasada no se produzcan».

«Autocrítica toda y responsabilidad toda», ha apuntado Puente, que ha confiado en que «en poco tiempo» sean capaces de darle a la ciudadanía un servicio que esté a la altura.