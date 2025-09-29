Repsol inicia la producción de petróleo en Leon-Castile en EE.UU.

La petrolera española Repsol ha empezado a producir petróleo en la cuenca petrolífera de Leon-Castile, en el estado de Luisiana, con lo que refuerza su presencia en Estados Unidos, una región clave en su plan estratégico 2024-2027.

En concreto, la producción ha comenzado en un pozo en el campo Leon, aunque se espera que otros dos pozos entren en funcionamiento este año -uno en Leon y otro en Castile- y otros dos más comiencen operaciones en 2026, según ha informado Repsol en un comunicado.

Formado por Repsol, LLOG Exploration Offshore y O.G. Oil & Gas, el consorcio cuenta con un proyecto que «añade una relevante producción de energía a largo plazo en Estados Unidos y refleja el fuerte compromiso de Repsol con una región clave para la inversión en el negocio de exploración y producción», según la española.

Repsol mantiene una participación del 50% en Leon

Repsol mantiene una participación del 50 % en Leon y del 35,62 % en Castile, así como del 2,5 % en la unidad de producción flotante ‘Salamanca’, que tiene una capacidad operativa inicial de 60.000 barriles de petróleo por día y de 40 millones de pies cúbicos de gas por día.

El proyecto Leon-Castile materializa su operación a través de la plataforma flotante denominada ‘Salamanca’, la primera instalación de este tipo que se ha renovado en el Golfo de América, logrando una reducción estimada del 87 % en las emisiones en comparación con la construcción de una nueva.

En Estados Unidos, la compañía tiene activos de exploración y producción en Texas, Pensilvania, Alaska y el golfo de México, mientras que tiene 1.400 megaatios (MW) de capacidad instalada de generación solar y almacenamiento de energía en Texas y Nuevo México, y más de 20 GW de energía renovable en desarrollo en trece estados.

También opera una extensa red de comercialización y comercio de crudo, productos y gas natural en el país, donde emplea a casi 800 personas en Estados Unidos y ha invertido más de 24.000 millones de dólares en el país desde 2008 en todas sus líneas de negocio.