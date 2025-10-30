Repsol siempre ha mantenido unas excelentes relaciones con el régimen chavista de Nicolás Maduro. En la imagen, Andoni Brufau, presidente de la petrolera española, en la firma de uno de los innumerables acuerdos con Venezuela bajo un cartel propagandístico de Maduro.

Repsol mantiene un diálogo ‘constructivo’ con Maduro sobre su negocio en Venezuela

El consejero delegado de la petrolera Repsol, Josu Jon Imaz, ha confirmado que la compañía continúa manteniendo un diálogo «constructivo y transparente» con el régimen bolivariano de Nicolás Maduro, también, asegura, con las autoridades estadounidenses, que tienen calificado de ‘narcoestado’ a Venezuela, sobre sus actividades en el país caribeño para tratar de buscar un marco estable para monetizar su producción de crudo.

«No voy a decir que la situación esté ok, por las dificultades que en términos políticos está experimentando el país, pero puedo confirmar que mantenemos este diálogo constructivo y transparente con todas las autoridades, incluidas las estadounidenses», ha respondido Imaz a la cuestión planteada por un analista tras la presentación de resultados del tercer trimestre.

Repsol, que siempre ha tenido excelentes relaciones con el régimen primero de Hugo Chávez y luego con su sucesor, Nicolás Maduro, asegura, que siempre ha cumplido con la legislación vigente

El directivo ha reiterado el mensaje que ya lanzó en julio tras los resultados semestrales, al apuntar que la compañía siempre cumple con la legislación vigente.

«Puedo confirmar que mantenemos un diálogo constructivo y transparente con las autoridades estadounidenses para tratar de encontrar un marco estable para nuestras actividades», ha reiterado Imaz.

El directivo ha señalado que cuando se refiere a un marco estable para sus actividades, incluye mecanismos viables para monetizar su producción.

«Nos mantenemos allí, mantenemos nuestra presencia y producción en Venezuela, estamos produciendo gas para el mercado doméstico. Es nuestra actividad principal en Venezuela», ha señalado Imaz.

En marzo de este año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, (OFAC) decidió revocar la licencia específica que permitía exportar crudo de Venezuela e impuso un plazo de finalización de sus operaciones para el 27 de mayo.