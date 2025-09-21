Ryanair mantiene un fuerte enfrentamiento con el Gobierno y con Aena y califica de "payaso" al ministro Bustinduy.

Ryanair comienza los ERE en España con hasta 120 despidos en Santiago

Ryanair ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo para un centenar de empleados de asistencia en tierra (‘handling’) en el aeropuerto de Santiago de Compostela, en el que cerrará su base a partir de la próxima temporada de invierno. Los ERE de Ryanair se puede extender a otros aeropuertos españoles donde la aerolínea de bajo coste irlandesa ha anunciado recortes por la subida de tasas de Aena.

La aerolínea de bajo coste irlandesa anunció a principios de septiembre un recorte del 16 % de las plazas (más de un millón) en aeropuertos regionales españoles (entre ellos los de Santiago y Vigo) para este invierno, debido a las tarifas aeroportuarias de Aena que considera «excesivas y poco competitivas».

La decisión de Ryanair de cerrar la base del aeropuerto de la capital gallega conlleva el despido mediante un ERE de un centenar de trabajadores en Santiago de Compostela de las labores de operaciones terrestres, según los sindicatos.

A ello hay que sumar la reubicación a otros lugares de España de 135 personas de tripulación de cabina con base en Santiago de Compostela, además de otras vinculadas al abandono por parte de Ryanair de las rutas del aeropuerto de Vigo.

El presidente del comité de empresa de Azul Handling, Alberto Couceiro, ha explicado este viernes en rueda de prensa que el pasado 16 de septiembre recibieron notificación del ERE sin más detalles.

«Los 135 tripulantes de cabina serán reubicados en otras bases, pero entre 100 y 120 trabajadores del handling perderán su empleo», ha lamentado.

Empleados de la empresa Azul Handling, que prestaba asistencia en el aeropuerto de Santiago a los aviones de Ryanair y que han recibido una notificación de despido, han reclamado a la Xunta de Galicia y al Gobierno central diálogo sobre el futuro del transporte aéreo en Galicia.

Representantes de los sindicatos CIG y CCOO han destacado que esas medidas por parte de Ryanair pueden suponer que Galicia quede «aislada» en transporte aéreo, ya que los pasajeros se ven obligados a transitar por Madrid o Barcelona o bien a utilizar otros aeropuerto cercanos como el de Oporto (Portugal) con muchas más frecuencias y destinos que los gallegos.

Según los representantes sindicales, la posibilidad de que otras compañías puedan operar vuelos directos que hasta ahora explotaba Ryanair con aeropuertos españoles y de otros países europeos son escasas y las alternativas de viaje en tren son insuficientes.

Petición para bajar las tasas aeroportuarias

Ryanair reclama una reducción de las tasas aeroportuarias, un argumento que los sindicatos contestan, al señalar que la aerolínea de bandera irlandesa, considerada como la que mayor flota de aviones tiene en Europa, deberá pagar tasas similares en otras instalaciones españolas y que eso no parece ser su principal preocupación ya que registra elevados beneficios.

Galicia es una de las comunidades autónomas más afectadas por las decisiones de Ryanair de recortar vuelos en España, por lo que los sindicatos reclaman que la Xunta y su presidente, Alfonso Rueda, se impliquen en resolver la situación, no solo del centenar de despedidos y del más de un centenar de reubicados, al considerar que eso afecta al transporte, turismo, comercio, congresos y otros sectores.

Según cálculos de algunos sindicatos, la decisión de Ryanair podría afectar a 1,5 millones de pasajeros en Galicia, un elevado impacto respecto a los más de 3,6 millones de viajeros que transitaron el año pasado por el aeropuerto de Santiago de Compostela.

En ese sentido, los representantes de los sindicatos han reclamado a las autoridades de la Xunta, gobernada por el PP, y al Gobierno central, liderado por el PSOE, a dejar de lado sus diferencias políticas y enfrentamientos para resolver sin partidismos asuntos sobre transporte aéreo en Galicia.