Sacyr construirá la primera desaladora en Coquimbo, Chile, por 318 millones de dólares

La filial de Agua de Sacyr ha quedado seleccionada para la adjudicación de la primera planta desaladora de agua para consumo humano en la región de Coquimbo (Chile), con una inversión cercana a los 318 millones de dólares (274 millones de euros).

La compañía ha informado este viernes en Madrid sobre este proyecto, el primero bajo el modelo concesionado en el país, que beneficiará a más de 540.000 personas en las comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle.

Tendrá una capacidad inicial de producción de 800 litros por segundo, con posibilidad de ampliarse a 1.200 litros.

La adjudicación incluye el diseño, financiación, construcción y operación de la nueva desaladora de Coquimbo (Chile), al norte del país, la primera en la región, una de las zonas más afectadas por la sequía.

El proyecto incluye, además, la construcción de una red de impulsión de agua desalada de aproximadamente 60 kilómetros, estaciones de bombeo y un estanque de regulación, lo que permitirá una distribución eficiente y segura del recurso hídrico, dice la empresa.

Casi 30 años de presencia e Sacyr en México

Sacyr está presente en Chile desde 1996 y ha desarrollado proyectos en sus tres áreas clave: concesiones, ingeniería e infraestructuras, y agua, y genera más de 4.100 empleos directos.

Actualmente, opera 5 aeropuertos, 11 rutas concesionadas, 7 hospitales en distintas etapas de desarrollo y plantas sanitarias que cubren el ciclo completo del agua.

Recientemente ha comenzado la construcción de la planta de reúso y tratamiento en Antofagasta, y cuenta con varios contratos de ciclo integral del agua en el país.