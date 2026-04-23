Sacyr finaliza la construcción de dos tramos de autopista en Lubbock

La empresa Sacyr ha terminado las obras de la autopista FM 1585 (nuevo Loop 88) y la reconstrucción de la US 62, ambas en Lubbock (Texas, Estados Unidos). Estos contratos, adjudicados por el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), contaban con un presupuesto de 180 millones de dólares.

Con estas dos carreteras, Sacyr ha entregado ya 12 proyectos viales en Estados Unidos, cuatro en Texas y otros ocho en Florida. De esta manera, ha consolidado su presencia en este mercado con una inversión global ejecutada superior a 1.300 millones de dólares (1.110 millones de euros).

FM 1585

El proyecto FM 1585 en Lubbock forma parte del programa Loop 88 y es clave en la infraestructura del área. Este desarrollo transforma una carretera de cuatro millas de dos carriles (FM 1585/Calle 130) en una autopista de seis carriles con caminos laterales, puentes y rampas.

Las mejoras tienen como objetivo apoyar las crecientes necesidades del tráfico de la región, mejorar la seguridad y reducir la congestión.

US62

La reconstrucción integral de la US 62 (19th Street) comprendía un corredor urbano de 3,3 millas fundamental para la movilidad del centro de Lubbock, entre Memphis Avenue y la I‑27.

Esta actuación incluyó importantes mejoras en el sistema de drenaje, las aceras, el asfalto templado, los semáforos y alumbrado. Incrementa significativamente la seguridad, reduce la congestión y fortalece la capacidad de movilidad en la zona para miles de usuarios.

Compromiso de Sacyr con las infraestructuras de Estados Unidos

Sacyr comenzó su actividad en el mercado estadounidense en 2018 y desde entonces ha ganado 16 proyectos en este país.

En 2024, Sacyr se adjudicó dentro de un consorcio su primer gran contrato concesional de infraestructuras de transporte en EE. UU.: un tramo de la autopista I-10 en Luisiana. Este proyecto requerirá de una inversión de 3.000 millones de euros, de los que algo más de 2.000 millones corresponden a la construcción.

Entre los objetivos que se marca en su Plan Estratégico 2024-2027, la compañía ampliará su actividad en mercados estratégicos de habla inglesa como EE.UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda y Australia.