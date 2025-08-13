Directo
X-twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin
Directo
podcast

Sacyr se adjudica contratos de edificación residencial por 245 millones de euros

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras continúa ampliando su cartera de negocio con nuevos contratos de edificación residencial en España que suman 245 millones de euros

Entre los proyectos adjudicados en los últimos meses destacan:

  • En el Distrito Zeta en Málaga:
    • Construcción de las Fase I y II, del Residencial Zitizen, de 157 viviendas para Metrovacesa. Las viviendas se distribuyen en dos edificios y cuentan con piscina, sala gourmet, espacio zen, zonas ajardinadas y zonas de juegos. El conjunto se distribuye en 2 plantas bajo rasante, planta baja más seis alturas.
    • Construcción para Aedas Homes del Residencial Zeta Avenue, con 124 viviendas distribuidas en dos edificios rectangulares de planta baja, seis alturas sobre rasante y dos bajo rasante. El complejo tendrá piscina y zona deportiva.
  • Además, para Aedas Homes, Sacyr realizará la construcción de:
    • El Residencial Finley, ubicado en el desarrollo urbanístico Los Ahijones (Madrid), con 103 viviendas plurifamiliares, 162 plazas de aparcamiento, zonas ajardinadas y piscina. En dos plantas bajo rasante y planta baja más seis alturas.
    • Y en Marbella, la construcción de The Alchemist-Unika, un complejo de 60 viviendas distribuidas en seis bloques distribuidos en planta sótano, planta baja, primera y segunda con solárium o áticos. 
  • Para Rivestia Costa del Sol, Sacyr realizará la construcción de las fases 1 (contención y estructura) y 2 (arquitectura e instalaciones) de The Sky Marbella: un edificio de 50 viviendas de alta gama en Benahavis, Málaga. El complejo residencial se distribuye en seis bloques de viviendas. Cada vivienda dispondrá de piscina individual en una amplia terraza.
  • También en Marbella, en Lomas de Río Verde, Sacyr construirá las Villas Karl Lagerfeld para Sierra Blanca Estates: cinco villas de lujo diseñadas por Karl Lagerfeld. Las cinco residencias varían en tamaño desde los 1.045 m² hasta los 1.385 m² y se distribuyen en cuatro niveles: sótano, planta baja, primera planta y una azotea accesible. 
  • En Torrox (Málaga) construiremos Célere Duna Beach III, una promoción residencial en primera línea de playa para Via Célere. Contará con 153 viviendas distribuidas en dos bloques (88 + 65) con tres alturas sobre rasante. El proyecto cuenta con urbanización privada a pie de playa, piscina, gimnasio y sala social gourmet.
  • En Esplugas de Llobregat (Barcelona) Sacyr construye Area Montesa, un edificio de 178 viviendas formado por dos torres de 14 plantas unidas por un cuerpo central de 7 plantas. El proyecto, de Neinor Homes, se distribuye en planta baja más planta altillo donde se situarán locales comerciales, además de las 14 y 7 plantas sobre rasante de uso residencial. Y el edificio contará con 4 plantas sótano bajo rasante, destinadas a aparcamiento público.

Project backlog

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras contaba a junio de 2025 con una cartera de obra de 10.811 millones de euros, 2% más que a finales de 2024

El cuidado por garantizar el éxito de la construcción del proyecto del que se trate, el equilibrio contractual entre las partes, el cumplimiento de los plazos y una ejecución con calidad son las señas de identidad de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras. 

Esta noticia habla de:

Noticias relacionadas

Últimas noticias

Newsletter

Toda la actualidad en una Newsletter

Siempre al día con la mejor información económica, junto con las últimas noticias y evento, para que no te pierdas nada.

Buscar
Podcast
Directo
Este texto se mueve de derecha a izquierda
X-twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin