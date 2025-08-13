Sacyr se adjudica contratos de edificación residencial por 245 millones de euros

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras continúa ampliando su cartera de negocio con nuevos contratos de edificación residencial en España que suman 245 millones de euros.

Entre los proyectos adjudicados en los últimos meses destacan:

En el Distrito Zeta en Málaga : Construcción de las Fase I y II, del Residencial Zitizen , de 157 viviendas para Metrovacesa. Las viviendas se distribuyen en dos edificios y cuentan con piscina, sala gourmet, espacio zen, zonas ajardinadas y zonas de juegos. El conjunto se distribuye en 2 plantas bajo rasante, planta baja más seis alturas. Construcción para Aedas Homes del Residencial Zeta Avenue , con 124 viviendas distribuidas en dos edificios rectangulares de planta baja, seis alturas sobre rasante y dos bajo rasante. El complejo tendrá piscina y zona deportiva.

: Además, para Aedas Homes , Sacyr realizará la construcción de: El Residencial Finley, ubicado en el desarrollo urbanístico Los Ahijones (Madrid) , con 103 viviendas plurifamiliares, 162 plazas de aparcamiento, zonas ajardinadas y piscina. En dos plantas bajo rasante y planta baja más seis alturas. Y en Marbella , la construcción de The Alchemist-Unika, un complejo de 60 viviendas distribuidas en seis bloques distribuidos en planta sótano, planta baja, primera y segunda con solárium o áticos.

, Sacyr realizará la construcción de: Para Rivestia Costa del Sol , Sacyr realizará la construcción de las fases 1 (contención y estructura) y 2 (arquitectura e instalaciones) de The Sky Marbella: un edificio de 50 viviendas de alta gama en Benahavis, Málaga . El complejo residencial se distribuye en seis bloques de viviendas. Cada vivienda dispondrá de piscina individual en una amplia terraza.

, Sacyr realizará la construcción de las fases 1 (contención y estructura) y 2 (arquitectura e instalaciones) de The Sky Marbella: un edificio de 50 viviendas de alta gama en . El complejo residencial se distribuye en seis bloques de viviendas. Cada vivienda dispondrá de piscina individual en una amplia terraza. También en Marbella, en Lomas de Río Verde, Sacyr construirá las Villas Karl Lagerfeld para Sierra Blanca Estates: cinco villas de lujo diseñadas por Karl Lagerfeld. Las cinco residencias varían en tamaño desde los 1.045 m² hasta los 1.385 m² y se distribuyen en cuatro niveles: sótano, planta baja, primera planta y una azotea accesible.

para Sierra Blanca Estates: cinco villas de lujo diseñadas por Karl Lagerfeld. Las cinco residencias varían en tamaño desde los 1.045 m² hasta los 1.385 m² y se distribuyen en cuatro niveles: sótano, planta baja, primera planta y una azotea accesible. En Torrox (Málaga) construiremos Célere Duna Beach III , una promoción residencial en primera línea de playa para Via Célere. Contará con 153 viviendas distribuidas en dos bloques (88 + 65) con tres alturas sobre rasante. El proyecto cuenta con urbanización privada a pie de playa, piscina, gimnasio y sala social gourmet.

, una promoción residencial en primera línea de playa para Via Célere. Contará con 153 viviendas distribuidas en dos bloques (88 + 65) con tres alturas sobre rasante. El proyecto cuenta con urbanización privada a pie de playa, piscina, gimnasio y sala social gourmet. En Esplugas de Llobregat (Barcelona) Sacyr construye Area Montesa, un edificio de 178 viviendas formado por dos torres de 14 plantas unidas por un cuerpo central de 7 plantas. El proyecto, de Neinor Homes, se distribuye en planta baja más planta altillo donde se situarán locales comerciales, además de las 14 y 7 plantas sobre rasante de uso residencial. Y el edificio contará con 4 plantas sótano bajo rasante, destinadas a aparcamiento público.

Project backlog

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras contaba a junio de 2025 con una cartera de obra de 10.811 millones de euros, 2% más que a finales de 2024.

El cuidado por garantizar el éxito de la construcción del proyecto del que se trate, el equilibrio contractual entre las partes, el cumplimiento de los plazos y una ejecución con calidad son las señas de identidad de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras.