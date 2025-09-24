Salvador García-Ruiz, director de Comunicación y Márketing en Telefónica

Salvador García-Ruiz, quien tuvo el cargo de consejero delegado del diario Ara y que actualmente ocupaba el cargo de director general de Indra en Cataluña, relevará como director de Comunicación y Marketing Corporativo a Eduardo Navarro en Telefónica, según han confirmado a EFE fuentes del mercado.

Este cambio trasciende poco más de un mes antes de que el presidente de Telefónica, Marc Murtra, desvele su nuevo plan estratégico, el 4 de noviembre.

Salvador García-Ruiz sustituye a Eduardo Navarro al frente de la renovada posición de Director de Comunicación y Marketing Corporativo, un puesto que aúna Marca, Patrocinios y Medios de Telefónica a nivel global, y se integra en el Comité Ejecutivo, según ha adelantado este martes el portal Dircomfidencial.

García-Ruiz era actualmente directivo de Indra, compañía de la que Murtra es presidente hasta el pasado enero, cuando relevó a José María Álvarez-Pallete al frente de Telefónica.

Eduardo Navarro mantendrá su cargo como presidente de Telefónica Brasil/Vivo, y será asesor en asuntos corporativos de Presidencia, posición desde la que facilitará el proceso de transición en los próximos meses, según dicho portal.

Salvador García-Ruiz es economista y directivo de medios de comunicación y empresas en el ámbito financiero y tecnológico.