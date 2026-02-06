Por cinco diputados de 350, cada vez que Pradales visita la Moncloa se lleva el bolsillo lleno de nuevos traspasos. Y así será en el futuro, porque Sánchez no quiere irse de la Moncloa, señala el PNV.

Talgo convoca una nueva junta de accionistas tras el baile de consejeros

Talgo, ya bajo control del Gobierno vasco con el empresario investigado por la Audiencia Nacional por comerciar con acero para la fabricación de armas con Israel José Antonio Jainaga como presidente, ha convocado una nueva junta extraordinaria general de accionistas para el próximo 12 de marzo, tras la celebrada esta semana, para ratificar el nombramiento de dos nuevos consejeros, tomar conocimiento de la dimisión de otros dos y aprobar la modificación de algunos artículos del reglamento del consejo de administración.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari del País Vasco, Imanol Pradales, mantuvieron una reunión en la Moncloa en julio de 2025 donde acordaron la entrada de la Sepi en Talgo bajo la tutela del PNV, a cambio de agachar la cabeza en los asuntos de corrupción que azotan al líder socialista tanto en el ámbito familiar como en el seno del PSOE y de su Gobierno.

Tras la junta extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 3 de febrero, en la que se aprobó el nombramiento del presidente de la siderúrgica Sidenor, José Antonio Jainaga, como nuevo presidente de Talgo, el órgano de gobierno aprobó al día siguiente el nombramiento como nuevos consejeros independientes de Tomás Olano y de Lorea Aristizabal, que se votará en marzo.

Estos dos nuevos consejeros sustituyen a Marisa Poncela y el expresidente Carlos de Palacio Oriol y, en la junta de marzo -que se celebrará al igual que la de esta semana en Vitoria, tras el traslado de la sede de Talgo a Álava-, se votará la toma de conocimiento de su dimisión.

Con Talgo bajo control del Gobierno vasco, los consejeros podrán jubilarse ahora con 76 años, frente a los 73 años actuales

Otros puntos del orden del día son la modificación del reglamento del consejo de administración relativa a la edad a la que los consejeros deberán poner su cargo a disposición del órgano de gobierno y formalizar la correspondiente dimisión, quedando fijada en 76 años, en sustitución de los 73 años anteriormente establecida.

También se votará otra modificación relativa a la salvedad para la puesta a disposición del cargo de consejero a la edad de los 76 años, siempre que el número de consejeros de edad igual o superior a ésta sea menor a un quinto de los miembros en los que esté fijado el número de consejeros.

El nuevo consejo de Talgo, que ha rebajado de diez a ocho sus integrantes, lo forman Maite Echarri, Juan Antonio Sánchez Corchero, Antonio Oporto, Arantza Estefanía, Ricardo Chocarro, Lorea Aristizabal y Tomás Olano, además de Jainaga como presidente.

Así, Talgo ha reorganizado su consejo de administración tras el cambio accionarial que se ha producido con la entrada en su capital de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 7,8 %, y el consorcio vasco encabezado por el propio Gobierno vasco del PNV-PSE, a través de BBK, Vital y Finkatuz, que es ahora mismo el principal accionista con casi un 20% del capital, y Jainaga, que como la SEPI, tiene solo un 7,8%.

El resto de accionistas son: Pegaso, con un 9,3 %; Torrblas (de la familia Torrente Blasco), con un 5 %, y Torreal (Juan Abelló), con un 3,2 %, además de 0,7 % en autocartera, mientras que el resto cotiza en el mercado bursátil.