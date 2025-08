Telefónica recortará su deuda a 26.000 millones con la reorganización en Latinoamérica

Telefónica recortará su deuda financiera neta hasta los 26.000 millones de euros -la mitad de lo que tenía en 2016- con la reorganización de sus activos en Latinoamérica y cuando se contabilicen las ventas de sus filiales en Ecuador, Uruguay y Colombia, además de la adquisición del 50 % de una sociedad de fibra en Brasil.

Esta reducción de deuda financiera neta de la multinacional española, en un 5,8 % con respecto a la declarada a 30 de junio de 2025, será posible tras la reestructuración de los activos de la operadora en Latinoamérica, una vez que se cierren las ventas de estas tres filiales que están en marcha, pero que están pendientes de las autorizaciones correspondientes, según ha explicado su directora financiera, Laura Abasolo.

El 30 de junio, Telefónica cerró el semestre con una deuda financiera neta de 27.600 millones, un 5,5 % menos que en la misma fecha del año pasado.

En este primer semestre del año, la deuda ha subido en 448 millones lastrada especialmente por la remuneración a los accionistas por valor de 1.020 millones.

Ventas

En la presentación de resultados, que se celebró el pasado miércoles, Abasolo, también responsable de la unidad de Telefónica en Hispanoamérica, adelantó que «la deuda del operador se reducirá hasta los 26.000 millones tras las ventas de Telefónica Ecuador, Uruguay y Colombia, y la adquisición del 50 % de FiBrasil».

Son unas ventas que ha ido acordando Telefónica desde el pasado marzo y que se corresponden con los acuerdos de venta de sus filiales en Colombia, por 368 millones; Uruguay, por 389 millones; y Ecuador, por 330 millones.

A esto, se suma el trato del pasado 10 de julio en Brasil con el fondo inversor canadiense Caisse de dépôt et placement du Québec (La Caisse) para adquirir la totalidad de sus acciones de FiBrasil por 130 millones de euros.

Liquidez de Telefónica para pagar vencimientos de deuda durante 3 años

Telefónica ha ido desinvirtiendo en Hispanoamérica a partir del plan estratégico que presentó en 2019 el entonces presidente, José María Alvarez-Pallete, que se planteó las ventas de filiales en esta región, mientras reforzaba los cuatro mercados principales del operador (España, Alemania, Reino Unido y Brasil).

Un año antes, Telefónica cerraba 2020 con una deuda financiera neta de 35.228 millones.

En la conferencia con analistas, Abasolo ha destacado que Telefónica mantiene una «amplia liquidez», lo que le permite cubrir los vencimientos de deuda durante los próximos tres años.

Según los datos que aportó, el coste de los pagos de intereses relacionados con la deuda descendió del 3,64 % de junio de 2024 al 3,30 % en 2024.

Marc Mutra fue elegido presidente de Telefónica el pasado 18 de enero. Desde entonces, la multinacional ha acelerado su reestructuración en Latinoamérica. En este tiempo, se han completado también las ventas de sus filiales en Argentina y Perú -ambas ya cerradas y pagadas-.

El resto de operaciones, que incluyen las filiales de Uruguay, Colombia y Ecuador, se espera que se materialice una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes.

Transacciones por 3.000 millones

Todas estas transacciones del semestre representan aproximadamente 3.000 millones de euros en valor de la empresa, según ha explicado Murtra en la conferencia con analistas.

Durante la presentación de resultados, Murtra ha afirmado que el enfoque de Telefónica se centra en concentrar recursos en mercados selectos en los que cuenta con ventajas competitivas.

«La velocidad de ejecución es fundamental, ya que nos permite ser productivos en otros frentes», ha apuntado.

Cada transacción, a su juicio, refuerza la capacidad del operador de invertir de forma «más eficaz» en los mercados principales.

En definitiva, lo que busca Telefónica, según ha dicho, es una «organización simplificada que pueda actuar con mayor rapidez y competir con mayor eficacia». El objetivo en Hispam «no ha terminado».

Telefónica está pendiente de presentar su estrategia a finales de año, que sustituirá a la que presentó Pallete a finales de 2023 y que se espera que pase por consolidaciones.

Murtra ha avanzado que para estas adquisiciones no se va a comprometer el grado de deuda neta. No obstante, ha afirmado que el apalancamiento será una reestructuración relevante, lo que no supone que limite estratégicamente a la multinacional española.