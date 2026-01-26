Telefónica y Fujitsu se adjudican la ampliación del superordenador MareNostrum 5

La multinacional española Telefónica y la japonesa Fujitsu ampliarán el superordenador MareNostrum 5 del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), que acogerá una Factoría de IA para que las empresas de menor tamaño puedan ensayar sus modelos de inteligencia artificial.

La Factoría de Inteligencia Artificial del Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) se prepara para impulsar sus capacidades de IA con la ampliación del superordenador MareNostrum 5. La European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), la empresa conjunta de supercomputación de la Unión Europea, ha firmado el contrato de adquisición del proyecto MareNostrum 5 AI Upgrade con el consorcio liderado por Fsas Technologies, la rama especializada en HPC (High-Performance Computing) e IA de Fujitsu, y Telefónica, lanzado en una convocatoria el pasado julio.

Esta ampliación del superordenador MareNostrum 5 tiene como finalidad impulsar la infraestructura de la Factoría de IA ubicada en el BSC-CNS, una de las siete primeras aprobadas por la Comisión Europea en diciembre de 2024. El objetivo es democratizar el acceso a la infraestructura de supercomputación avanzada, ofreciendo capacidad de cómputo y almacenamiento a pymes y startups de toda Europa, así como a la Administración Pública, para entrenar modelos de IA y para el desarrollo de sistemas innovadores en esta tecnología, lo cual supone un paso adelante para fortalecer las capacidades europeas de supercomputación.

El proyecto adjudicado a Telefónica y Fujitsu está cofinanciado al 50% por EuroHPC y el otro 50% por España, Portugal y Turquía

Con un presupuesto aproximado de 129 millones de euros, el proyecto está cofinanciado al 50% por EuroHPC y el otro 50% por España, Portugal y Turquía. Del porcentaje correspondiente a España, que asciende a un total de 60 millones de euros, la financiación procede del Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y de la Generalitat de Catalunya.

La ampliación que llevarán a cabo Telefónica y Fujitsu contará con la instalación de dos nuevas particiones de cómputo, una para entrenar modelos de lenguaje (LLMs) y otra para aplicarlos (inferencia), una mejora de las capacidades de almacenamiento con un nuevo sistema de ficheros de alto rendimiento por IA y nuevas tecnologías, así como un conjunto de software especializado.

La máquina, que se instalará durante el primer semestre de 2026, usará dos espacios del BSC-CNS interconectados adecuadamente -el centro de datos de la sede del BSC, el mismo que MareNostrum 5, y la capilla de Torre Girona- y contará con tecnologías de Supermicro (hardware), IBM (almacenamiento y software), VAST (almacenamiento) y NVIDIA (software y hardware).

Con esta iniciativa de crear Fábricas de IA, EuroHPC y el BSC-CNS impulsan las capacidades de supercomputación de IA de Europa, y facilitan la adopción y el uso de estas tecnologías por parte de la industria, con especial énfasis en las pymes, las startups y la Administración Pública de los países participantes de la red de Fábricas de IA. España es, junto a Alemania y Polonia, uno de los tres únicos países europeos que cuentan con dos de estas infraestructuras, tras la reciente aprobación, por parte de la Comisión Europea, de una segunda factoría en el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).