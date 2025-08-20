Turkish Airlines confía resolver la entrada en Air Europa en un plazo de seis a 12 meses

Turkish Airlines prevé que el proceso de su entrada en el capital de la aerolínea española Air Europa con una participación minoritaria finalice en un plazo aproximado de 6 a 12 meses, sujeto a la obtención de los permisos y aprobaciones necesarios de las autoridades reguladoras pertinentes, según ha informado este martes a la Plataforma de Divulgación Pública (PDP) de Turquía.

La aerolínea turca ha comunicado que Air Europa ha aceptado su oferta vinculante y que el proceso ha pasado a la preparación de la documentación de la transacción y al inicio de los trámites oficiales para su cierre.

La transacción supone una inversión de 300 millones de euros, la mayor parte de los cuales se realizará mediante una ampliación de capital.

El porcentaje exacto de la participación minoritaria que se adquirirá se determinará tras los ajustes técnicos y financieros realizados en la fase de cierre.

Oferta vinculante por Air Europa

La compañía ha recordado que su Consejo de Administración acordó presentar una oferta vinculante para la adquisición de una participación minoritaria en Air Europa, con el objetivo de fortalecer su posición estratégica en la industria aeronáutica mundial y aumentar el número de turistas que visitan Turquía.

Asimismo, se prevé que la operación incrementará la contribución económica derivada de la apertura de nuevos mercados turísticos en Latinoamérica y la expansión de la red de vuelos de pasajeros y carga entre España y Turquía.