Turner, filial de ACS, construirá el nuevo estadio de los Philadelphia 76ers y Philadelphia Flyers

Los Philadelphia 76ers y los Philadelphia Flyers han seleccionado a una empresa conjunta liderada por Turner Construction, filial de ACS, y AECOM Hunt para construir su nuevo y moderno estadio en el South Philadelphia Sports Complex. La empresa conjunta, denominada PACT+, también incluirá a destacadas empresas con sede en Filadelfia, como Perryman Construction, Hunter Roberts Construction Group y Camfred Construction. PACT + trabajará en estrecha colaboración con los propietarios de los equipos y el equipo de diseño de Populous y Moody Nolan para hacer realidad el nuevo estadio.

La fecha prevista para la inauguración del estadio es 2030, coincidiendo con el debut del nuevo equipo de la WNBA de Filadelfia, que jugará allí.

Por otro lado, con más de 50 años de experiencia en estadios y recintos deportivos, y 20 años trabajando juntos, la empresa conjunta de Turner Construction, filial de ACS, y AECOM Hunt garantiza que líderes consolidados en la construcción de instalaciones deportivas de vanguardia supervisen la construcción de este proyecto. Esto se suma a la lista de proyectos de Turner y AECOM Hunt en Filadelfia, que incluye el Lincoln Financial Field, la FMC Tower, One uCity Square y el próximo Chubb Center. A nivel nacional, su currículum deportivo incluye el SoFi Stadium y el Intuit Dome de Los Ángeles, el State Farm Arena de Atlanta, el Barclays Center de Nueva York y el Nissan Stadium, en construcción, en Tennessee.