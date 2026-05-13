El IBEX 35 rebota el 0,38% tras cuatro días de caídas

El IBEX 35 ha repuntado un 0,38 % este miércoles, ha recuperado los 17.600 puntos y ha roto una racha de cuatro sesiones consecutivas de retrocesos, pese a las dudas de hoy en Wall Street, en una jornada marcada por los resultados empresariales y los datos macroeconómicos.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha sumado 81,3 puntos, ese 0,46 %, y ha terminado de negociar en los 17.654,9 puntos. En lo que va de año, avanza el 2 %.

El selectivo español abría con ganancias, pero se ha movido con indecisión durante gran parte de la jornada bursátil, en sintonía con el resto de plazas europeas, para decantarse finalmente por el tono positivo, con los inversores pendientes también del estancamiento en las negociaciones para alcanzar la paz en el conflicto de Oriente Medio y su impacto en el precio del petróleo.

ArcelorMittal ha liderado los avances del IBEX 35

ArcelorMittal ha liderado los avances del IBEX 35 al sumar el 7,06 %, por detrás Acerinox ha ganado el 3,55 %; ACS, el 2,72 %; y Corporación Acciona Energía Renovable, el 2,22 %. En el lado contrario, Amadeus ha bajado el 2,82 %; Indra, el 2,35 %; Laboratorios Rovi, el 2,05 %; y Colonial, el 1,59 %.