Un ERE planea en la reunión de Telefónica con los sindicatos este lunes

Telefónica ahondará este lunes con UGT, CCOO y Sumados-Fetico en el plan estratégico 2025-2028, una cita que para los sindicatos es la vista previa de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que, avisan, no sería la solución a los problemas de la compañía.

El plan estratégico de la multinacional española prevé reducir un 25 % de los costes operativos del centro corporativo y de sus unidades globales (Telefónica Tech, Telefónica Infra y su unidad de Innovación) en el próximo trienio, en el que estima un ahorro de entre 1.510 millones y 2.010 entre 2028 y 2030.

Al presentar el plan, el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, no descartó plantear un ERE, en línea con ese ahorro de costes operativos, una opción que ha brotado con fuerza en los últimos días y que, en cualquier caso, se haría de acuerdo con los sindicatos, según avanzó Gayo.

No obstante, fuentes sindicales de la empresa destacan a EFE que los dos grandes problemas de Telefónica son la deuda y la infravaloración de la acción en bolsa «y ninguna de ellas lo va a resolver una disminución de plantilla».

Un ERE que no impacta ni en la acción de Telefónica, ni en la deuda, según sindicatos

Aunque subrayan que irán a la cita para escuchar a la dirección de la compañía, reivindican que la masa salarial «no impacta en la acción» y tampoco en la deuda, ni en el corto ni en el medio plazo, por lo que rechazan este hipotético plan.

Al respecto, recalcan que la deuda financiera neta de la empresa es de 28.233 millones de euros a cierre de 30 de septiembre y subrayan que, en caso de realizar un ERE, el coste para cualquier compañía del sector ‘teleco’ por cada prejubilación es de entre 450.000 y 500.000 euros.

Trabajadores afectados de Telefónica

Ante las informaciones que cifran en 6.000 los trabajadores afectados, también comentan que en estos momentos no hay tantas personas nacidas en 1969 (el ERE de 2023 afectó a los de 1968) en las empresas del CEV, el Convenio de Empresas Vinculadas, que engloba a Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones.

También inciden en que sería muy difícil extender esa edad a gente más joven que el 1969, puesto que eso implicaría un coste para la empresa todavía mayor por cada una de esos afectados.

En cualquier caso, recuerdan que no sería la primera vez que se plantea un ERE tras presentar un plan estratégico, pues ya ocurrió en 2023, con José María Álvarez-Pallete como presidente.

En aquella ocasión, Telefónica y los sindicatos terminaron firmando un ERE que afectó a 3.421 personas en la compañía y a sus tres principales filiales en España (Telefónica de España, Móviles y Soluciones).

Cualquier hipotético ERE tendría que quedar comunicado en primer lugar al comité intercentros, antes de hablar incluso con los sindicatos. Tras esa notificación, comenzaría un plazo de 15 días para constituir la mesa de negociación, en la que se expondrían los datos de afectados, y luego otros 30 días para llegar a un acuerdo.

En busca de un crecimiento sostenido y menor apalancamiento

El objetivo de Telefónica pasa por simplificar el modelo operativo y crecer de forma escalonada en ingresos y en beneficio bruto de explotación (ebitda), hasta el 3,5 % en 2030 en ambos casos.

El grupo también aspira a prepararse para oportunidades de consolidación que puedan surgir, mientras desciende su apalancamiento y, para ello, prevé recortar un 50 % el dividendo ya para 2026, mientras que las retribuciones de 2027 y 2028 dependerán del flujo de caja libre.