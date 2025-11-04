Ana Botín pide a Europa que deje trabajar a los bancos por el bien de la economía

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha dicho este martes que «los bancos están preparados para hacer más» para que la economía europea crezca, y «sólo necesitamos que nos dejen y lo haremos».

Botín ha abierto la Conferencia Internacional de Banca del Santander, que se celebra este año bajo el título ‘La urgencia del crecimiento’, y ha incidido en el exceso de regulación en Europa que frena el crecimiento e impone altos requisitos de capital a la banca, que resta recursos para destinarlos a prestar a empresas y familias.

Ha manifestado que una «economía fuerte en Europa necesita bancos fuertes» y que las entidades bancarias están para ayudar a que Europa sea más fuerte.

Botín ha dicho que en Europa hace falta una «regulación inteligente» y mejoras en la productividad, y ha afirmado que sólo se ha hecho el 20 % de lo que recomendaba el Informe Draghi, pero eso no es suficiente.

Ha indicado que la competitividad en Europa está empeorando y la diferencia con Estados Unidos se está ampliando en lo que se refiere a la regulación, pues frente a 13.000 nuevas normas en Europa en los últimos seis años en Estados Unidos ha habido 3.500.

Ana Botín, presidenta del Banco Santander: La regulación «mata la innovación»

Ana Botín ha dicho que la regulación «mata la innovación» y si no se permite que las empresas innoven, «no vamos a creer».

Ha afirmado que la desregulación en Europa «no se está dando» y que el modelo de crecimiento europeo está fracasando, algo que no sólo lo dice ella, sino Mario Draghi, que ha manifestado que un año después de su informe la UE está peor.

Botín ha insistido en la necesidad de una «regulación inteligente», que no supone volver a hace 15 años, sino en pensar que necesita la economía y el sistema financiero hoy.

Ha afirmado que los bancos quieren ser más parte de la solución y hacer más, y «necesitamos que nos dejen hacer más».

Botín ha añadido que los bancos europeos están haciendo su trabajo «y bastante bien», con hipotecas a tipos por debajo de los que se endeuda el Tesoro, y al tiempo generan una buena rentabilidad, de 40 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de los países.

500.000 millones de euros liderados para financiar la economía

Ha indicado que cada vez que «se meten con los bancos» hay que recordar que ofrecen financiación a muy buen precio y rentabilidad para los accionistas, siendo los bancos europeos más eficientes que los norteamericanos.

También ha señalado, respecto a los comentarios de que los bancos ganan mucho y hay que ponerles más fiscalidad, que si la tasa fiscal bancaria en Europa estuviese al nivel de Estados Unidos, se liberarían 500.000 millones de euros de capacidad prestataria.

Además, ha señalado que la diferencia entre el capital exigido en Europa y Estados Unidos se ampliará en 3,5 billones en los próximos años, y ha explicado que si se estuviese al mismo nivel, se podrían dar en Europa 14 millones más de hipotecas y 87 millones de créditos a pymes en tres años.

Botín ha dado la bienvenida a la revisión de las normas bancarias de la UE, que suman 95.000 páginas -cien veces ‘El Quijote’ y 50 la Biblia-, y ha añadido que tiene que ser ambiciosa y avanzar lo suficiente.

«Ha llegado el momento de tomar decisiones y movernos más rápido», ha dicho Botín, que ha recordado que en Europa no hay mercados de capital tan potentes como en Estados Unidos, por lo que el papel de los bancos, que son los «fontaneros de la economía» en el continente, es muy importante.