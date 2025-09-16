BBVA subraya su capacidad de generar valor para los accionistas con la operación con el Banco Sabadell

En una conferencia con inversores organizada por Bank of America en Londres, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha reafirmado el atractivo de la oferta por Banco Sabadell. Genç destacó que el historial y perspectivas de futuro de BBVA le posicionan como el socio idóneo para Banco Sabadell. En su opinión, los accionistas que acepten la oferta pasarán a formar parte del banco europeo con los mayores niveles de crecimiento y rentabilidad. Además, gracias a la diversificación y a sus franquicias líderes, se beneficiarán de una mayor capacidad de generación de valor. Asimismo, ha resaltado que BBVA se encuentra en una posición muy sólida para crear valor: “Hemos anunciado 36.000 millones de euros disponibles para distribuir durante el periodo 2025-2028”.

Onur Genç ha recordado que el sector bancario se enfrenta a una transformación estructural por el avance tecnológico, lo que refuerza la lógica de una operación encaminada a ganar escala. La digitalización, la inteligencia artificial y regulaciones como DORA multiplican los costes tecnológicos, muchos de los cuales son fijos. Solo en España, BBVA destina alrededor de 1.100 millones de euros al año a este tipo de gastos. “¿Por qué dos bancos diferentes que operan en el mismo mercado están desarrollando sistemas distintos y aplicaciones diferentes? No tiene sentido”, ha concluido. En su opinión, “es una transacción muy clara”.

Durante su encuentro con inversores, el consejero delegado de BBVA ha reiterado el atractivo de la propuesta para los accionistas, con una prima significativa sobre el precio de la acción de Banco Sabadell el día previo a la divulgación de las conversaciones sobre la fusión: un 30% sobre la cotización del 29 de abril de 2024 y un 42% sobre los precios medios ponderados del mes anterior. Esta cifra se sitúa muy por encima de otras ofertas públicas similares recientes en Europa, que han sido exitosas. “Estos números hablan por sí solos”, ha señalado.

Asimismo, BBVA estima que la operación generará, después de la fusión, sinergias por valor de 900 millones de euros anuales antes de impuestos, equivalentes al 13,5 % de la base de costes combinada de BBVA España y Banco Sabadell (excluyendo la filial británica TSB). BBVA considera que podrá capturar las sinergias de forma completa en 2029, previsiblemente el año inmediatamente posterior a la fusión.

Onur Genç ha destacado que el historial de BBVA y sus perspectivas de crecimiento le convierten en el mejor socio posible para Banco Sabadell. Durante la conferencia, hizo hincapié en que BBVA ha fijado un objetivo de rentabilidad (ROTE) del 22 % de media para el periodo 2025‑2028, a la cabeza del sector bancario europeo. Además, se refirió a otra métrica clave: el crecimiento del valor contable tangible —incluyendo dividendos—, que refleja de forma directa el valor real creado para los accionistas. BBVA prevé que crezca a una tasa anual compuesta de doble dígito entre 2025 y 2028. Mirando hacia atrás, ha recalcado que BBVA ha generado mucho más valor para sus accionistas, medido como la evolución del valor tangible por acción más dividendos en los últimos 15, 10 y 5 años, en comparación con sus competidores europeos y españoles.

En relación con la política de remuneración al accionista, el consejero delegado de BBVA ha indicado que lo fundamental es la capacidad de generar resultados sostenibles que respalden los dividendos futuros. “La combinación única de crecimiento y rentabilidad de BBVA, junto con las sinergias esperadas de la operación, nos coloca en una posición muy sólida para la creación de valor y la distribución de dividendos”, ha afirmado.

BBVA mantiene un compromiso con una política clara, predecible y sostenible, que contempla distribuir entre el 40% y el 50% del beneficio cada año. Además, la entidad continuará generando capital, reinvirtiendo en crecimiento rentable y distribuyendo cualquier exceso sobre el 12% de ratio CET1. BBVA prevé poner a disposición de sus accionistas 36.000 millones de euros entre 2025 y 2028.

BBVA, firmemente comprometido con cumplir con sus objetivos hasta 2028

El consejero delegado ha resaltado que el perfil de crecimiento de BBVA, sumado a las sinergias de la operación, tendrán un impacto muy positivo en el beneficio por acción (BPA). En concreto, el banco estima que, tras la fusión, la operación supondrá un incremento del 25 %³ en el BPA para los accionistas de Banco Sabadell frente a un escenario independiente.

Onur Genç se mostró optimista sobre los objetivos que BBVA anunció el pasado 31 de julio. Desde su punto de vista, BBVA ofrece un crecimiento y una rentabilidad excepcionales, siendo una de las entidades más rentables y eficientes y que más valor crea en Europa. Este rendimiento se basa en tres fortalezas estructurales: 1) BBVA es un banco diversificado que opera en países con bajos niveles de apalancamiento; 2) Cuenta con franquicias líderes; y 3) Su ventaja diferencial en digitalización. “Nos hemos marcado objetivos muy ambiciosos para los próximos cuatro años, con una meta de 48.000 millones de euros de beneficio atribuido”, ha remarcado.

Asimismo, ha señalado que en los próximos cuatro años, BBVA espera generar 49.000 millones de euros de capital. Al respecto, ha compartido las prioridades de BBVA en la asignación de este capital: en primer lugar, el crecimiento rentable (13.000 millones de euros); y en segundo lugar, distribuciones a los accionistas de BBVA, incluyendo recompras de acciones.

Perspectivas positivas en sus principales mercados

BBVA encara los próximos años con perspectivas muy positivas en sus principales mercados, gracias a la solidez macroeconómica y a un modelo de negocio diversificado. En México, la economía está mostrando un desempeño mejor de lo previsto y saldrá favorecida de la guerra comercial entre EE.UU. y otros países. Por otro lado, en este contexto, BBVA prevé reforzar su liderazgo en la banca mexicana en los próximos cuatro años, apoyado en un posicionamiento diferencial en un mercado muy dinámico y una clara ventaja en digitalización.

En España, donde el crecimiento de la economía ha superado de forma consistente al conjunto de la eurozona en los últimos años, BBVA prevé seguir creciendo en la concesión de crédito, con un enfoque en los segmentos más rentables —consumo y pymes -, así como ampliar su base de clientes.

Respecto a Turquía, Onur Genç ha señalado que Garanti BBVA se encuentra mejor posicionado que sus competidores, al ser el banco más rentable del país y estar respaldado por la fortaleza de su franquicia. En este sentido, el consejero delegado anticipa que la contribución de este país a los resultados del Grupo continuará incrementándose conforme se estabilice la economía.