Botín, Imaz, Torres, Murtra o Galán, entre los directivos españoles que viajan a Davos

Los presidentes del Santander, Ana Botín; BBVA, Carlos Torres Vila; Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, o el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, son algunos de los directivos de grandes empresas españolas que participan a partir de este lunes en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

‘Espíritu de diálogo’ es el lema de la nueva edición del Foro de Davos, que se celebrará del 19 al 23 de enero.

El encuentro, organizado por el World Economic Forum (WEF), reunirá a líderes del ámbito público y privado, junto con representantes de la sociedad civil, con la idea de avanzar en soluciones compartidas ante los principales desafíos globales.

El Foro de Davos reunirán entre 2.500 y 3.000 participante de 130 países

Se espera que la Reunión Anual 2026 del Foro Económico Mundial reúna aproximadamente entre 2.500 y 3.000 participantes de cerca de 130 países, entre los que figuran jefes de Estado y de gobierno, consejeros delegados de empresas, líderes de la sociedad civil, medios de comunicación globales y líderes juveniles de África, Asia, Europa, Medio Oriente, América Latina y América del Norte.

Españoles en Davos

Ya han confirmado algunos jefes de Estado y de Gobierno, como el estadounidense Donald Trump, el argentino Javier Milei o el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Acudirán, asimismo, representantes de las principales empresas españolas.

Además de Botín, Torres Vila, Sánchez Galán e Imaz, la española Belén Garijo, consejera delegada del gigante farmacéutico alemán Merck, acude este año al Foro de Davos, al igual que los presidentes de Telefónica, Marc Murtra; Naturgy, Francisco Reynés; Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq, y Ferrovial, Rafael del Pino.

También estará en Davos la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra de Economía Nadia Calviño.

El área económica del Gobierno estará encabezada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, además de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Está prevista también la participación del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Davos 2026 se celebra en un contexto internacional en el que los equilibrios globales y los modelos de crecimiento están marcados por la fragmentación geopolítica, la incertidumbre económica y la aceleración del cambio tecnológico.

Crecimiento más resiliente e inclusivo, según el BBVA

Ante este escenario, el foro se consolida como un espacio clave para fomentar la cooperación, impulsar la innovación responsable y promover un crecimiento más resiliente e inclusivo, capaz de generar prosperidad respetando los límites del planeta, explica el BBVA.

Desde sus orígenes, hace más de medio siglo, el Foro de Davos ha sido un espacio de diálogo entre empresas, gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil y el mundo académico.

La reunión se estructura en torno a cinco grandes retos que marcarán la agenda global y cuya resolución exige una cooperación estrecha entre gobiernos, empresas y sociedad civil.

El encuentro pondrá sobre la mesa cuestiones sobre cómo cooperar en un mundo más disputado, cómo abrir nuevas fuentes de crecimiento, cómo invertir mejor en las personas, además de cuestionar si se puede desplegar la innovación a gran escala y de manera responsable, y si es posible crear prosperidad respetando los límites del planeta.

El foro de Davos nació en 1971 en Ginebra, como una organización sin ánimo de lucro “independiente, imparcial y no ligada a intereses concretos”.

Su fundador fue Klaus M. Schwab,un profesor de la Universidad de Ginebra que invitó a 444 ejecutivos de compañías europeas a un encuentro sobre gestión empresarial en el Centro de Convenciones de Davos, con la idea de introducir la forma americana de gestionar una compañía en las firmas europeas.