Capgemini: ERE en España

La consultora tecnológica francesa Capgemini ha iniciado un procedimiento de despido colectivo en su plantilla de España consecuencia de los nuevos retos que la innovación tecnológica trae a un entorno operativo «cada vez más incierto», según ha informado la compañía

«La innovación tecnológica se está acelerando, generando nuevas oportunidades, pero también nuevos retos en un entorno operativo cada vez más incierto», ha detallado Capgemini.

Asimismo, ha añadido que las necesidades de los clientes también evolucionan rápidamente, por lo que se están adaptando para responder a estas nuevas demandas y a los cambios tecnológicos, garantizando que sus equipos cuenten con las competencias adecuadas para el futuro.

Por esta razón, la compañía ha informado a la representación legal de las personas trabajadoras de su intención de iniciar un proceso de reestructuración que se gestionará en el marco del diálogo y la negociación.

La compañía, preguntada por EFE, no ha querido detallar el impacto que está medida puede tener en su plantilla.

Este anuncio se produce después de que en enero la compañía presentase a los representantes del personal en Francia un plan de adaptación que podía suponer la supresión de hasta 2.400 empleos, un 7 % de la plantilla en el país.