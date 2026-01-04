El aumento del coste de la vida en España en 2026

Sara Anguera. El inicio de 2026 llega con una paradoja para los hogares españoles. La inflación general se modera y se sitúa en torno al 2%, según las últimas previsiones del Banco de España, pero esa contención macroeconómica no se traduce en un alivio claro para el consumo cotidiano. Vivienda, suministros y alimentación siguen encareciéndose y mantienen elevado el coste de la vida, mientras que solo algunas partidas muy concretas ofrecen estabilidad o ligeras bajadas.

El resultado es un inicio de año en el que el IPC pierde fuerza, pero el bolsillo de las familias continúa bajo presión.

Vivienda: la subida que no se frena

La vivienda vuelve a situarse como el principal foco de tensión económica en 2026. Tanto la compra como el alquiler seguirán encareciéndose debido a un problema estructural que no se ha corregido: la escasez de oferta frente a una demanda sólida.

Un informe de BBVA Research anticipa subidas del entorno del 7% en el precio de la vivienda a lo largo del año. Por su parte, la agencia de calificación Fitch maneja escenarios aún más amplios, con incrementos que en determinadas zonas podrían situarse entre el 8% y el 10%.

En el mercado del alquiler, la situación no es mejor. Portales inmobiliarios como Idealista o Pisos.com advierten de que la reducción de la oferta registrada en los últimos años sigue presionando al alza las rentas, que previsiblemente crecerán por encima de la inflación general. Para miles de hogares, la vivienda continuará absorbiendo una parte cada vez mayor del presupuesto mensual.

Suministros del hogar: la factura sube por varias vías

La moderación de los precios energéticos no evita nuevas subidas en los suministros básicos del hogar, impulsadas por ajustes regulatorios y decisiones empresariales.

En electricidad, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una actualización de los peajes de acceso para 2026, con un incremento medio del 0,5%. Aunque el mercado mayorista se mantiene más estable que en años anteriores, esta subida afecta a la parte fija del recibo y limita el impacto de posibles bajadas, especialmente en el mercado regulado. Los hogares con contratos en el mercado libre podrían notar aumentos más significativos.

El agua también se encarece en buena parte del país. En el área metropolitana de Barcelona, Aigües de Barcelona aplicará una subida del 2,9%, que llega al 5,8% en otros municipios del entorno. En la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II incrementa sus tarifas un 3% desde el 1 de enero.

A estas subidas se suman las telecomunicaciones. Movistar, Orange y Vodafone han comunicado aumentos de precios a partir de enero. Según estimaciones del comparador Kelisto, el encarecimiento medio del sector ronda el 8%, en función del paquete contratado.

Alimentación: la cesta de la compra no afloja

La cesta de la compra sigue siendo uno de los principales quebraderos de cabeza para las familias. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan subidas muy significativas entre finales de 2024 y noviembre de 2025: los huevos se encarecieron cerca de un 43%, la carne de vacuno más de un 20% y el café alrededor de un 22%. El cacao y el chocolate también registraron incrementos relevantes.

Esta tendencia no muestra, por ahora, una corrección clara en el inicio de 2026. Los costes de producción, la volatilidad energética y las tensiones en determinadas cadenas de suministro siguen trasladándose al precio final. Aunque la inflación general se modere, la alimentación continúa subiendo y mantiene la presión sobre el presupuesto doméstico.

Transporte privado y viajes: moverse será más caro

El transporte privado y los viajes arrancan 2026 con nuevas subidas. En el ámbito aéreo, Aena aplicará un incremento de alrededor del 6,4% en las tarifas aeroportuarias, tras varios años de congelación. La medida, avalada por la CNMC, previsiblemente se trasladará en parte al precio de los billetes.

En carretera, los peajes de las autopistas estatales subirán entre un 3,64% y un 4,68%, según el Ministerio de Transportes, a lo que se suman incrementos en las vías de competencia autonómica. Además, el sector asegurador anticipa un encarecimiento generalizado de las pólizas de automóvil.

Lo que se mantiene: carburantes y transporte público

No todo son subidas. Los carburantes muestran una mayor estabilidad y se mantienen lejos de los máximos registrados tras la crisis energética, aunque siguen dependiendo del contexto internacional y del precio del petróleo.

El transporte público continúa siendo el gran ámbito protegido frente al alza de precios. Las ayudas estatales se mantienen al inicio de 2026, incluido el abono único de 60 euros para Cercanías, Rodalies, media distancia y autobuses estatales. En Madrid, los precios permanecen congelados, mientras que en Barcelona continúan los descuentos, aunque con una ligera subida del precio base de los abonos.

La excepción positiva: el gas regulado

La principal bajada clara llega en el gas para los hogares acogidos a la tarifa regulada. Desde el 1 de enero de 2026, la tarifa regulada de gas (TUR) se reduce en torno a un 8,7% respecto al trimestre anterior, según la resolución publicada en el BOE.

En términos anuales, el ahorro estimado ronda el 3,7% para los hogares con TUR1 (cocina y agua caliente) y el 4,3% para quienes también utilizan calefacción (TUR2). En comunidades de propietarios, la tarifa vecinal registrará descensos de entre el 5,7% y el 8,3%, según el consumo.

Así, 2026 arranca con una inflación más contenida en las estadísticas, pero con un coste de la vida que sigue siendo elevado para los hogares. Vivienda, suministros y alimentación continúan subiendo y absorben buena parte de cualquier mejora salarial, mientras que solo el gas regulado y el transporte público ofrecen un respiro claro. La desaceleración del IPC no se traduce, por ahora, en una mejora tangible del día a día.