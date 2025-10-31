El recibo de la luz y el precio del ‘pool’ suben en octubre y marcan máximos desde febrero

La factura eléctrica de un consumidor con tarifa regulada o PVPC subió en octubre al igual que el precio de la luz en el mercado mayorista o ‘pool’ -una de sus referencias-, que se pagó, de media, a 75,8 euros/megavatio hora (MWh), con lo que ambos marcaron su nivel más alto desde febrero.

Según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el recibo de un consumidor tipo -con una potencia de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 60 kilovatios hora (kWh) en horario punta, 70 kWh en llano y 120 kWh en valle- ha sido de 62,28 euros.

Esto supone un incremento del 7,7 % respecto al mes anterior, cuando la factura de un usuario con un contrato de las mismas características se situó en 57,85 euros.

Además, este recibo ha sido el más elevado para un mes de octubre en los últimos tres años, desde 2022, cuando ascendió a 74,14 euros.

En lo que va de año, la factura de octubre ha sido la tercera más elevada, sólo por detrás de los 68,41 euros de enero, y los 68,56 euros de febrero. Por el contrario, la de abril se mantiene como la más económica de 2025 (49,62 euros).

El máximo histórico del precio de la luz registrado continúa siendo el de marzo de 2022

En cualquier caso, el máximo histórico registrado continúa siendo el de marzo de 2022, cuando un recibo de un consumidor tipo ascendió hasta los 123,09 euros, en los primeros compases de la crisis energética posterior a la invasión rusa de Ucrania.

Este incremento de la factura de la luz coincide con la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, una de las referencias para la tarifa regulada o PVPC, que se pagó, de media, a 75,8 euros/MWh, un 24 % más que en septiembre.

En comparativa interanual, el precio de la electricidad en el ‘pool’ fue un 10,6 % más caro.

Asimismo, este mes se situó como el tercero más caro de lo que va de 2025, por detrás de enero (96,71 euros/MWh) y de febrero, que marcó el máximo anual con 108,3 euros/MWh.

En cuanto a la fijación de los precios en el mercado mayorista, este octubre ha sido el primero con el sistema cuartohorario en vigor, lo que ha supuesto pasar de 24 precios al día a 96.

La eólica mantiene su liderato al representar el 20,9 % de la electricidad producida en 2025

El ‘mix’ eléctrico de octubre refleja que más de la mitad de la electricidad generada en el mes tuvo origen renovable, según la estadística sobre el sistema eléctrico peninsular publicada por el operador, Red Eléctrica.

Por tipología, los ciclos combinados (gas) se situaron como la principal fuente con el 21,9 % de la electricidad producida en octubre. Le siguen la eólica, con el 21,1 %; la solar fotovoltáica -que llevaba cinco meses liderando este listado- con el 19,4 % y la nuclear, con el 17,9 %.

En el acumulado del año, la eólica mantiene su liderato al representar el 20,9 % de la electricidad producida en 2025, seguida de nuevo por la solar fotovoltáica (20,5 %) y la nuclear (20,2 %).