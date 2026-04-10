En España cada día hay más pobres: un 18% más de hogares necesita del IMV para subsistir

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó a 829.399 hogares en marzo, un 18 % más que hace un año, con una cuantía media de la prestación que se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina total del tercer mes del año ascendió a los 495,6 millones de euros. Este dato lo único que demuestras es que pese a las grandes cifras macroeconómicas de las que hace gala el Gobierno PSOE-Sumar cada vez son más los hogares españoles que necesitan ese subsidio para no caer en la exclusión social, es decir, que pese a crecimientos de más del 2% del PIB, en España cada día hay más obres.

Según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado, en dichos hogares viven 2,53 millones de personas, de las cuales 1,03 millones son niños y adolescentes.

En marzo, el 68 % de los titulares y el 53,4 % de los beneficiarios son mujeres y el 41 % de los beneficiarios son menores, mientras que 140.000 hogares que reciben la prestación son monoparentales, en su mayoría encabezados por mujeres.

El Gobierno se da por satisfecho pagar un subsidio de 543,1 euros como el IMV y no sé pregunta por qué cada día hay más pobres en una España que presume de crecimiento de PIB en Europa

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que el IMV «marca la diferencia, especialmente en la infancia», y demuestra que el Gobierno está «donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país».

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas.

En cuanto al complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, en marzo llegó a 573.831 unidades de convivencia, con una cuantía media de 66,4 euros por cada menor y de 120,7 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes.

Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión.